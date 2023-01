Australian Open: Spitzentreffen abgesagt - Gauff und Pegula scheiden aus

Während das topgesetzte Paar Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova mühelos das Endspiel der Australian Open 2023 erreichte, sind die an Position zwei gesetzten Jessica Pegula und Cori Gauff ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.01.2023, 07:38 Uhr

© Getty Images Jessica Pegula und Cori Gauff sind im Halbfinale in Melbourne gescheitert

Es war alles angerichtet für ein Endspiel zwischen den beiden gemäß WTA-Weltrangliste besten Doppelpaaren bei den Australian Open 2023. Und Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova, das tschechische Power-Duo, legte mit dem 6:2 und 6:2 gegen Marta Kostyuk und Elena Ruse auch souverän vor. Danach gab es in der Margaret Court Arena allerdings eine kleine Überraschung: Denn Jessica Pegula und Cori Gauff mussten sich den beiden Japanerinnen Shuko Aoyama und Ena Shibahara mit 2:6 und 6:7 (7) geschkagen geben.

Das erste Major des Jahres endete damit für Gauff und Pegula ohne Titel. Im Einzel durften sich beide US-Amerikanerin berechtigte Hoffnungen auf den Titel machen, vor allem nach dem frühen Ausscheiden von Iga Swiatek gegen Elena Rybakina. Gauff aber, die das Vorbereitungs-Turnier in Auckland für sich hatte entscheiden können, musste sich Jelena Ostapenko geschlagen geben. Pegula wurde im Viertelfinale ein Opfer von Victoria Azarenka.

Krejcikova und Siniakova dagegen stehen nun kurz vor der Titelverteidigung in Melbourne. Die beiden konnten im vergangenen Jahr drei Major-Titel gewinnen, lediglich in Roland Garros klappte es nicht. Dort allerdings waren sie schon 2021 erfolgreich. In jenem Jahr also, in dem Barbora Krejcikova überraschend das Einzel-Championat holte.

