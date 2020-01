Australian Open: Stefanos Tsitsipas vs. Philipp Kohlschreiber im TV, Livestream und Liveticker

Stefanos Tsitsipastrifft in seinem Zweitrundenmatch am Mittwoch (drittes Match nach 1 Uhr MEZ) auf den Deutschen Phlipp Kohlschreiber - im TV auf Eurosport, via Stream im Eurosport Player und im Liveticker bei uns!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.01.2020, 18:47 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] vor Beginn Herzlich willkommen bei den Australian Open zur Zweitrundenpartie zwischen Stefanos Tsitsipas und Philipp Kohlschreiber.

© Getty Images Stefanos Tsitsipas

Im Anschluss an seine Erstrundenpartie gegen Salvatore Caruso sprach Tsitsipas von einer "fast perfekten Leistung". Ohnedies fühlt sich der Grieche in Melbourne außerordentlich wohl, erreichte er doch im Vorjahr dank eines sensationellen Erfolgslaufs das Halbfinale.

Ein Jahr später bekommt er es in der zweiten Runde mit Philipp Kolhschreiber zu tun. Der Deutsche gewann seine Auftaktpartie gegen Marcos Giron ebenfalls in drei Sätzen, liegt im Head to Head aber mit 0:2 zurück.

Wann und wo kommt Tsitsipas gegen Kohlschreiber?

Das Match zwischen Tsitsipas und Kohlschreiber ist als drittes der Day-Session in der Melbourne Arena angesetzt. Zuvor finden ab 1:00 Uhr MEZ zwei Damenmatches statt. Eurosport überträgt im TV, via Livestream seid ihr beim Eurosport Player ganz vorne dabei - und im Liveticker bei uns!