Australian Open: Tsitsipas schlägt Ymer, Kyrgios fixiert Zweitrundenduell mit Medvedev

Stefanos Tsitsipas und Nick Kyrgios stehen bei den Australian Open 2022 nach souveränen Auftaktsiegen in der zweiten Runde.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.01.2022, 13:49 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas schlug Mikael Ymer in drei Sätzen

Solider Start für Stefanos Tsitsipas bei den diesjährigen Australian Open: Der Weltranglistenvierte setzte sich in der ersten Runde gegen Mikael Ymer klar mit 6:2, 6:4 und 6:3 durch. Von Ellbogenproblemen, die den Griechen beim ATP Cup noch behindert hatten, war in Melbourne nichts mehr zu sehen. Tsitsipas trifft in Runde zwei auf Sebastian Baez.

Nick Kyrgios hatte in der John Cain Arena unterdessen ebenso leichtes Spiel wie Tsitsipas. Der Australier lieferte gegen den britischen Qualifikanten Liam Broady eine große Show ab und siegte ungefährdet mit 6:4, 6:4 und 6:3. Am Donnerstag trifft Kyrgios in einem wahren Zweitrundenkracher auf Daniil Medvedev, der in seiner Erstrundenpartie ebenfalls ohne Satzverlust geblieben war.

Mit Alex de Minaur löste auch die australische Nummer eins ihr Zweitrundenticket. Der 22-Jährige besiegte Lorenzo Musetti mit 3:6, 6:3, 6:0 und 6:3. Alexei Popyrin unterlag Adelaide-Finalist Arthur Rinderknech hingegen knapp in fünf Sätzen.

