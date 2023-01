Australian Open: Victoria Azarenka - „Zeit ist eine gute Medizin“

Victoria Azarenka hat sich nach ihrem Halbfinal-Aus gegen Elena Rybakina bei den Australian Open 2023 als Philosophin gezeigt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.01.2023, 13:55 Uhr

© Getty Images Victoria Azarenka war in Melbourne nah dran am Endspiel

Es war alles angerichtet für Victoria Azarenka bei den Australian Open 2023: Vor exakt zehn Jahren hatte die Belarussin in Melbourne ihren zweiten Titel geholt, nun fehlten lediglich zwei Siege zum Triple. Und spätestens nach dem glatten Sieg gegen Jessica Pegula glaubte Azarenka wohl auch selbst daran, dass sie ein klein wenig Tennisgeschichte schreiben könnte: Denn noch nie war es einer Spielerin gelungen, im Abstand von zehn Jahren zwei Grand-Slam-Turniere zu gewinnen.

Elena Rybakina war dieser Aspekt rechtschaffen pari. Die Kasachin hat vor nicht einmal einem Jahr in Wimbledon triumphiert, daran können sich auch die jüngeren Tennisfreunde erinnern. Jetzt fehlt Rybakina noch ein Sieg gegen Aryna Sabalenka, dann zöge sie mit Azarenka in Sachen Grand-Salm-Titel gleich.

Letzter Titel für Azarenka in New York

Ob Victoria Azarenka noch einmal die Chance bekommt nachzulegen? Die mittlerweile 33-Jährige setzt immer mal wieder Highlights, die nicht unbedingt zu erwarten sind. Wie etwa der Finaleinzug bei den US Open 2020, wo sie aber Naomi Osaka unterlag. Ein paar Tage zuvor hatte Azarenka in New York ihren 21. Einzeltitel gefeiert, beim aus Cincinnati verlegten WTA-1000-Turnier.

Nach den Streitigkeiten um das Sorgerecht für Sohn leo hat Victoria Azarenka aber ohnehin eine andere Perspektive auf den Tenniszirkus. Was sich auch in ihrer Reaktion auf die Pleite gegen Rybakina ablesen lässt. „Die Zeit ist immer eine gute Medizin, glaube ich“, gab Azarenka also zu Protokoll. Sie sei gerade in einer Verfassung, in der sie die Dinge ein wenig objektiver sehe. „Ich kaue nicht zu lange an Dingen rum.“

