Australian Open: Wer ist heiß? Wer kalt wie Eis?

Morgen beginnen die Australian Open 2023. Einige SpielerInnen kommen mit viel Rückenwind nach Melbourne. Andere mit erheblichen Zweifeln. Wir haben mal versucht, das einzuordnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.01.2023, 16:12 Uhr

© Getty Images Was dürfen wir von Stefanos Tsitsipas, Aryna Sabalenka oder Andrey Rublev erwarten?

Heiß wie das sprichwörtliche Frittenfett …

Da ist an allererster Stelle Novak Djokovic zu nennen. Der Rekordchampion der Australian Open spielt mit dem, was die Amerikaner gerne als „Chip on his shoulder“ bezeichnen. Nämlich einer zusätzlichen Motivation aufgrund der Behandlung durch die staatlichen Autoritäten vor einem Jahr. Djokovic hat in Adelaide gezeigt, dass er nicht nur spielerisch, sondern auch mental schon wieder an der absoluten Spitze ist. Der abgewehrte Matchball gegen Sebastian Korda hat dem Selbstvertrauen sicher nicht geschadet.

Auch nahe am Siedepunkt …

Da wären bei den Frauen sicherlich Aryna Sabalenka und Cori Gauff zu nennen, die die beiden Turniere in Adelaide und Auckland zu Beginn des Jahres gewinnen konnten. Und natürlich Belinda Bencic, die am gestrigen Samstag Adelaide 2 mit einer beeindruckenden Leistung im Endspiel gegen Daria Kasatkina für sich entschied. Ach, ja: Jessica Pegula, anybody?

Bei den Männern kommen Stefanos Tsitsipas und Taylor Fritz nach starken Vorstellungen beim United Cup sicherlich guten Mutes zum ersten Major des Jahres. Und auch den Finalverlierer von Auckland sollte man nicht außer Acht lassen: denn bis zur Pleite gegen Richard Gasquet hat Cameron Norrie eine bemerkenswerte Serie hingelegt.

Eher lauwarm unterwegs …

Tja: was soll man nun vom Rückzug von Iga Swiatek für das zweite Turnier in Adelaide halten? Zumal sie zuvor gegen Jessi Pegula beim United Cup völlig chancenlos war? Die Polin geht sicherlich als Favoritin in das Turnier. Aber mit gefühlt kleinerem Vorsprung als etwa bei den US Open. Auch für Ons Jabeur lässt sich keine zuverlässig positive Prognose stellen. In Adelaide 1 kam das Aus gegen Linda Noskova, das zweite Event ließ die Tunesierin wie Swiatek aus.

Nicht so recht schlau wird man auch aus Rafael Nadal, der beim United Cup seine beiden Matches verlor, in Melbourne aber so trainiert, als ob eine Titelverteidigung durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Daniil Medvedev ist in Adelaide 1 gut gestartet, hatte dann aber gegen Novak Djokovic doch keinen Auftrag.

Gut gekühlt …

Vielspieler Andrey Rublev fällt in diese Kategorie. Der Russe reist mit zwei Niederlagen und null Siegen im Gepäck an. Und darf sich gleich mal mit Dominic Thiem messen (am Dienstag um 01:00 Uhr MEZ in Österreich live bei ServusTV, bei Eurosport und in unserem Liveticker). Wo Thiem selbst und auch Alexander Zverev hingehören, lässt sich schwierig einschätzen. Für die deutsche Nummer eins spricht jedenfalls die sehr freundliche Auslosung. Und: So richtig rund ist es für Félix Auger-Aliassime und Casper Ruud bislang auch noch nicht gelaufen.

Hier das Einzel-Tableau der Männer.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen.