Badosa und Tomljanovic sagen ab

Paula Badosa und Ajla Tomljanovic ziehen ihre Teilnahme bei den Australian Open in letzter Minute zurück. Beide werden von Verletzungen geplagt.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 15.01.2023, 17:38 Uhr

© GettyImages Sowohl Badosa als auch Tomljanovic sagen für die Australian Open ab

Die Spanierin hatte sich während des WTA-Tour-500-Turniers in Adelaide eine Muskelzerrung am rechten Oberschenkel zugezogen. Ihr Viertelfinalmatch gegen die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia, das zweieinhalb Stunden gedauert hatte, ging zwar an sie, leider aber nicht ohne Folgen. Auf Instagram teilte sie ihren Followern mit: „Ich fühle mich sehr ohnmächtig und traurig. Ich weiß nicht, wie lange ich brauchen werde, um wieder in die Spur zu kommen, aber ich hoffe, dass es nicht lange dauert und ich wieder auf demselben Niveau bin, auf dem ich sie verlassen habe.“

Tomljanovic hat mit ihrem Knie zu kämpfen

Die Australierin hingegen leidet an Knieproblemen. „Es schmerzt mich ungemein, diese Nachricht zu schreiben, aber unglücklicherweise werde ich dieses Jahr nicht an den Australian Open teilnehmen können. [...] Es ist kein Geheimnis, dass dies mein Lieblingsort zum Spielen ist, also verletzt es mich, diese große Chance, vor meinem Heimpublikum umgeben von der unglaublichen Liebe und Atmosphäre zu spielen, zu verpassen", kommentierte Tomljanovic.

Lucky Loser freuen sich

Als Ersatz rücken die Französin Leolia Jeanjean und die Brasilianerin Laura Pigossi als „Lucky Loser“ der Qualifikation ins Hauptfeld nach. Sowohl Für die 27-jährige Französin (109), als auch für die 28-jährige Brasilianerin (112) ist es das erste Mal, dass sie im Hauptfeld der Damen spielen dürfen.

