Banja Luka: Monte-Carlo-Sieger Andey Rublev setzt Siegesserie fort

Andrey Rublev hat seine Siegesserie auf der Tennistour ausgebaut und spielt am Sonntag um seinen zweiten Titel nacheinander.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 22.04.2023, 21:57 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev

Nach dem Triumph beim Sandplatz-Masters in Monte Carlo zog Rublev auch in Banja Luka/Bosnien-Herzegowina ins Finale ein. Der Weltranglistensechste setzte sich gegen Alex Molcan aus der Slowakei 6:2, 6:4 durch.

Er trifft nun auf Dusan Lajovic, der Miomir Kecmanovic (beide Serbien) mit 4:6, 7:6 (5) und 6:4 bezwang.

Lajovic hatte im Viertelfinale überraschend gegen Novak Djokovic gewonnen.

Nach seinem ersten Masterstitel zählt Rublev (25) fünf Wochen vor Beginn der French Open in Paris (ab 28. Mai) zum Favoritenkreis für den Höhepunkt der Sandplatzsaison. Zumal das Feld so offen wie selten ist: Rekordsieger Rafael Nadal (Spanien) und der Weltranglistenerste Novak Djokovic (Serbien) haben mit Verletzungen zu kämpfen und ihren Start beim kommenden Masters in Madrid abgesagt.

In Banja Luka spielt Rublev um seinen insgesamt 14. Titel auf der Profitour, vier davon hat der Weltranglistensechste bislang auf Sand gewonnen. In seinen drei Matches beim mit 630.705 Euro dotierten Turnier in Bosnien und Herzegowina verlor Rublev keinen Satz.