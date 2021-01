Barty, Halep, Osaka, Williams & Co.: Vorbereitungsturniere in Melbourne versprechen großes Tennis

Bevor am 8. Febraur die Australian Open losgehen, stehen für die Damen noch drei WTA-500-Turniere auf dem Programm. Für zwei Events erfolgte bereits am Freitag die Auslosung - und die Fans dürfen sich auf großartiges Tennis freuen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.01.2021, 19:43 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty und Simona Halep führen die Teilnehmerfelder an

Ursprünglich hätten in Melbourne im Vorfeld der Australian Open nur zwei Vorbereitungsturniere über die Bühne gehen sollen, nach einigen positiven Tests bei Flügen in die australische Metropole sind es nun aber deren drei: Zusätzlich zu den beiden fix eingeplanten Events kam ein weiteres Turnier für jene Spielerinnen, die sich in eine harte Quarantäne begeben mussten, hinzu.

Für diese Veranstaltung wird die Auslosung erst am Samstag erfolgen, für die zwei anderen Events wurde der Turnierraster bereits fixiert. Beim Yarra Valley Classic führt die Weltranglistenerste Ashleigh Barty das Feld an. Die Weltranglistenerste wird in ihrem ersten Match nach fast einjähriger Wettkampfpause gegen Ana Bogdan oder Kamilla Rakhimova spielen. Im Viertelfinale ginge es gemäß der Setzliste gegen Petra Martic.

Neuauflage des Australian-Open-Endspiels?

In der oberen Hälfte befinden sich zudem auch noch Karolina Pliskova, Donna Vekic und Serena Williams. Die Kroatin könnte es bereits in Runde drei mit der 23-fachen Einzel-Grand-Slam-Siegerin zu tun bekommen. Eröffnen wird Williams gegen Daria Gavrilova oder Viktoria Kuzmova.

Im zweiten Teil des Draws könnte es bereits im Viertelfinale zu einer Neuauflage des letztjährigen Australian-Open-Endspiels zwischen Sofia Kenin und Garbine Muguruza kommen. Weitere gesetzte Spielerinnen aus der unteren Hälfte, die in der ersten Runde ein Freilos genießen, sind Marketa Vondrousova, Shuai Zhang und Petra Kvitova.

Gauff gegen Osaka in Runde drei möglich

Bei der Gippsland Trophy wird das Feld von Simona Halep angeführt. Die Weltranglistenzweite trifft in ihrer Zweitrundenpartie auf Whitney Osuigwe oder Anastasia Potapova. In der Runde der letzten Acht könnte es zu einem Aufeinandertreffen mit Iga Swiatek, der Halep bei den French Open klar unterlegen war, kommen. Dafür müsste die Polin im Achtelfinale eventuell Ekaterina Alexandrova schlagen.

Mit Aryna Sabalenka wartet in der oberen Hälfte zudem jene Dame, die sich in der jüngsten Vergangenheit in der womöglich besten Verfassung aller Spielerinnen präsentiert hatte. Eine mögliche Viertelfinalegegnerin der 22-Jährigen ist Karolina Muchova.

Zu einem echten Drittrundenkracher könnte es ganz am Ende des Tableaus kommen - dann nämlich, wenn weder Cori Gauff noch Naomi Osaka frühzeitig ausscheiden. Eine Runde später könnte die an Position fünf gesetzte Johanna Konta warten. Ein weiteres mögliches Viertelfinalduell der unteren Hälfte lautet Elina Svitolina gegen Elise Mertens.

