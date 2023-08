Basketball-Legende Dirk Nowitzki: „Carlos Alcaraz hat das gesamte Paket“

Vom Tennissport versteht Basketball-Legende Dirk Nowitzki eine ganze Menge. Persönliche Favoriten hat der deutsche Ausnahmeathlet einige.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.08.2023, 11:42 Uhr

© Getty Images Dirk Nowitzki war als Jugendlicher selbst ein hoffnungsvoller Tennisspieler

Am morgigen Samstag wird Dirk Nowitzki in die Basketball Hall of Fame eingeführt, der vorläufige Schlusspunkt einer Karriere, die man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Der gebürtige Würzburger, der in der NBA ausschließlich für die Dallas Mavericks gespielt hat, zählt zu den Allzeitgrößen des internationalen Basketballs. Und hat aber als Jugendlicher auch den Tennisball ganz gut getroffen. Dass er nach wie vor weiß, wie man den Schläger hält, hat Nowitzki Anfang des Jahres in Melbourne gezeigt, als er mit Alexander Zverev ein paar Bälle geschlagen hat.

In der aktuellen Woche hat sich Nowitzki nun mal wieder zum Tennissport geäußert, wie die Website der WTA zu berichten weiß. „Ich schaue sehr viel Tennis, ich liebe Tennis“, wird Nowitzki also zitiert. „Ich bin als Tennisspieler aufgewachsen, habe den Sport mein Leben lang verfolgt. Natürlich bin ich ein riesiger Roger Federer Typ, aber auch Nadal-Fan. Es ist wirklich schwierig, sich da einen Favoriten herauszusuchen.

Nowitzki schwärmt von Alcaraz

Aktuell hat es Nowitzki aber vor allem Carlos Alcaraz angetan. „Ich habe ihn erst vor ein paar Monaten in Indian Wells gesehen. Unglaublich. Das Gefühl, das Talent, seine Physis, die Geschwindigkeit, die Athletik. Für mich hat er das gesamte Paket. Und das Verrückte ist, dass er erst 20 Jahre at ist. Wenn er verletzungsfrei bleibt, dann wird er offensichtlich für eine sehr lange Zeit den Sport dominieren.“

„Ich habe das komplette Wimbledon-Finale gegen Djokovic vor ein paar Wochen gesehen“, so Nowitzki weiter. „Es war ein grandioses Match. Wie tough dieser Junge mental schon ist, in diesem Alter, dass er das gegen Djoko durchgezogen hat, war unglaublich. Er ist die nächste Generation.“