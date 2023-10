Becker empfiehlt Alexander Zverev: "Prioritäten herausfiltern"

Alexander Zverevs Trip nach Asien verlief am Ende erfolglos - nach starkem Beginn. Boris Becker sieht mögliche Gründe.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.10.2023, 10:38 Uhr

© Jürgen Hasenkopf

Zverev hatte sich zunächst den Titel in Chengdu geschnappt, danach auch in Peking das Halbfinale erreicht - in dem aber war er Daniil Medvedev am Ende klar unterlegen.

In Shanghai, dem Masters-Turnier, war hingegen schon zum Auftakt Schluss, in Tokio zu Beginn dieser Woche nun ebenfalls.

Zverev hat es dadurch auch verpasst, sich wichtige Punkte für die ATP Finals zu sichern; er hatte aber das Glück, dass in dieser Woche die Konkurrenz (Holger Rune, Taylor Fritz) hinter ihm ebenfalls patzte.

Becker: "Auch Sascha wird ein bisschen älter"

Sorgen um Deutschlands Nummer 1 müsse man sich nicht machen, sagte Boris Becker dazu im Eurosport-Podcast "Das Gelbe vom Ball".

Dennoch sei die Asienreise am Ende enttäuschend verlaufen. "Mein Ratschlag wäre, einfach die Prioritäten des Jahres herauszufiltern und zu sagen 'Ich möchte in Wimbledon gut spielen. Was mache ich dafür, welche Rasenturniere spiele ich?'. Gleiches mit Sandplatzturnieren für Paris oder Hartplatz für die US Open. Dann kann man im Herbst schauen, was einem fehlt, um beim ATP Finale dabei zu sein." Man könne nicht jährlich 25 oder 26 Turniere spielen, so der Altmeister. "Auch Sascha wird ein bisschen älter."

Dies sei nicht zwingend ein körperliches Problem, sagte Becker weiter, sondern auch ein mentales. Man könne nicht jede Woche frisch sein. "Da muss man für sich die Prioritäten finden und dann auch mal eine Pause machen. Pausen gehören auch zum Training. Nur in einem gesunden Körper mit einem gesunden Geist und einer gesunden Seele kann man sein bestes Tennis spielen."

Zverev hat als Nächstes für die Erste Bank Open in Wien gemeldet, die in der kommenden Woche mit den Hauptfeldspielen beginnen. Die Konkurrenz ist groß: Auch Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Tommy Paul, Frances Tiafoe und Shootingstar Ben Shelton wollen hier um den Titel mitspielen.