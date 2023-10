Becker über Ex-Schützling Djokovic: „Von allein wird Novak nicht aufhören zu gewinnen“

Boris Becker setzt seinem Ex-Schützling Novak Djokovic keine Limits, was die Anzahl der möglichen Grand-Slam-Titel anbelangt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.10.2023, 10:24 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Boris Becker am Dienstag in Wien zu Gast bei Thomas Muster

Der Besuch von Boris Becker ist nun doch schon drei Tage her. Und dennoch wabert der Zitatenschatz der deutschen Tennislegende („Die Umkleidekabine schläft nicht“) immer noch durch den Presseraum der Erste Bank Open in den Kellerräumen der Wiener Stadthalle. Becker hat sich ja gleich danach Richtung Basel aufgemacht, um sich der Betreuung von Holger Rune anzunehmen.

Was der dreimalige Wimbledon-Sieger aber angesprochen auf die mögliche Anzahl der Grand-Slam-Turniere, die sein ehemaliger Schützling Novak Djokovic noch gewinnen könne, gesagt hat, ist auch geblieben: „The sky is the limit.“ Ja, und diese großen Worte sprach Altmeister Becker wirklich im Englischen aus. Um dann aber nachzulegen: „Von alleine wird Novak nicht aufhören zu gewinnen.“

Klar sei: „Novak mit 36 ist nicht mehr so gut wie Novak mit 26.“ Unklar sei indes, warum er dennoch noch die meisten großen Titel gewinne. Boris Becker hat da eine Idee: „Die Konkurrenz ist gefragt.“ Möglicherweise hat er sich dabei auch gedacht: Zu meiner Zeit war das noch anders.

Djokovic wackelt nur in Wimbledon

Wenn man sich also die großen Endspiele in diesem Jahr ansieht, dann war Stefanos Tsitsipas bei den Australian Open schlichtweg chancenlos. Dasselbe muss Casper Ruud nach einem sehr gut gespielten ersten Satz im Finale von Roland Garros attestiert werden. Dann kam Carlos Alcaraz in Wimbledon um die Ecke - und hat das schier Unmögliche geschafft. Wobei die Frage bleibt: Wenn Djokovic da das sehr gewinnbare Tiebreak in Durchgang zwei geholt hätte, was dann …?

Andererseits: was, wenn Daniil Medvedev den sehr machbaren Rückhand-Passierball bei Satzball in Durchgang zwei des Endspiels der US Open an Djokovic vorbeigebracht hätte? Medvedev selbst hat dazu am Mittwoch gesagt, dass er immer noch nicht sicher gewesen wäre, dann auch das Match gewinnen zu können. Aber angeschaut hätte man es sich doch gerne.

Djokovic hat im Gegensatz zu Ex-Coach Becker in den letzten Wochen ja einen eher entspannten Tagesablauf gehabt. Wird aber in Paris-Bercy zurückkommen. Mal schauen, ob die Konkurrenz dort Antworten findet.