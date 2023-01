Beeindruckende Frühform: Wer soll Novak Djokovic auf dem Weg zur 22 aufhalten?

Novak Djokovic hat sich in Adelaide in hervorragender Frühform präsentiert. Derzeit scheint es illusorisch, dass sich der Serbe in wenigen Tagen in Melbourne nicht zum 22. zum Grand-Slam-Champion krönt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 08.01.2023, 21:08 Uhr

Wer soll Novak Djokovic bei den Australian Open aufhalten?

Sebastian Korda hatte es buchstäblich auf dem Schläger. Hätte der US-Amerikaner Ende des zweiten Satzes den Lob einige Zentimeter weiter in Richtung Grundlinie spielen können oder bereits zuvor im Ballwechsel die ein oder andere bessere Lösung parat gehabt, so wäre die Stimmung im Lager von Novak Djokovic keine derart positive.

So aber hat der Serbe vor den Australian Open eine weiße Weste behalten - und das, ohne im Finale "auf seinem besten Niveau zu spielen", wie Djokovic im Anschluss an seinen 92. Titelgewinn erklärte. Apropos 92: Diese Zahl markiert für den Serben einen besonderen Meilenstein in seiner bisherigen Laufbahn, in puncto Titelgewinne ist der 35-Jährige nämlich mit Langzeitkonkurrent Rafael Nadal gleichgezogen.

Djokovic um 22. Major-Titel

Und just in wenigen Tagen hat der Mann aus Belgrad eine weitere Gelegenheit, mit dem Spanier gleichzuziehen: Diesmal im wohl wichtigsten Vergleich im modernen Tennissport, im Vergleich der meisten Titelgewinne auf Grand-Slam-Niveau. Und weil Sebastian Korda es eben nicht fertigbrachte, dem Serben im Endspiel von Adelaide eine empfindliche Niederlage zuzufügen, hat Djokovic bislang kaum Zweifel aufkommen lassen, wer denn in Melbourne zu favorisieren ist.

Auf den Australian Open liegt der Fokus Djokovics, das ist dem Serben in seinem Auftreten, in seinem gesamten Tun anzumerken. Und daraus macht der Langzeitweltranglistenerste auch keinen Hehl: "Natürlich sind die Australian Open der Hauptgrund, warum ich hier bin", so Djokovic, der sich keine besseres Vorbereitung auf die Australian Open hätte wünschen können. Neuerlich eine Aussage, die gut und gerne als Kampfansage in Richtung Konkurrenz zu verstehen ist.

Konkurrenz strauchelt - oder fehlt

Neben der beachtlichen Frühform, die Djokovic ganz besonders im Duell mit Daniil Medvedev zur Schau stellte, spricht auch die Konkurrenzlage ganz klar für den Mann aus Belgrad. Rafael Nadal? Wartet 2023 noch auf einen Sieg auf Wettkampfniveau. Daniil Medvedev? Scheint die denkwürdige Finalniederlage im Vorjahr lange gelähmt zu haben. In Topform ist der Russe jedenfalls weiterhin keineswegs. Carlos Alcaraz? Fehlt bei den Australian Open verletzungsbedingt.

Zumindest über die Rolle des Topfavoriten sollte für die Australian Open 2023 kaum ein Zweifel bestehen. Zumal Djokovic dieses Turnier in seiner Laufbahn bereits satte neun Mal hat gewinnen können. Und zumal das Antreten 2023 den ersten Anlauf auf Nummer zehn darstellen wird, fehlte der Serbe doch im Vorjahr aufgrund fehlenden Impfzertifikats.

Natürlich ist es völlig vermessen, bereits heute eine Vorentscheidung der Australian Open zu proklamieren - rund eine Woche, bevor das Turnier überhaupt erst offiziell seinen Start gefunden hat. Einige Außenseiter, allen voran Taylor Fritz, tun sich als schlagkräftige Konkurrenz auf. Auch Rafael Nadal ortet vielmehr eine Ergebnis- als eine Formkrise. Und Novak Djokovic? Der weiß ob seiner eigenen Verwundbarkeit Bescheid. Denn diese ist schlichtweg menschlich. "Niemand ist unbesiegbar. Wir haben gesehen, wie die Besten in der Geschichte unseres Sports große Spiele verloren haben. Auch ich habe viele Spiele verloren, in denen ich vorne lag." Und eines ist klar: Im Spiel im Vorfeld der Australian Open, da liegt der Serbe vorne.