Belinda Bencic ist Schweizer Sportlerin des Jahres!

Belinda Bencic wurde bei den Sports Awards in Zürich zur Schweizer Sportlerin des Jahres gekürt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.12.2021, 20:06 Uhr

© Getty Images Belinda Bencic wurde zur Schweizer Sportlerin des Jahres gekürt

Das Jahr 2021 endet für Belinda Bencic mit einer tollen Auszeichnung: Die 24-Jährige wurde am Sonntag erstmals in ihrer Kariere als Schweizer Sportlerin des Jahres ausgezeichnet. Die Einzel-Olympiasiegerin von Tokio setzte sich mit 26,3 Prozent der Stimmen vor der Mountainbikerin Jolanda Neff (20,2 Prozent) und Skifahrerin Lara Gut-Behrami (17,6 Prozent) durch.

"Ich hätte nicht damit gerechnet, zu gewinnen. Denn Jolanda war schon mehrmals dabei und hätte es sehr verdient, diesen Award zu gewinnen", sagte Bencic nach ihrem Sieg. Neff hatte bei den diesjährigen Olympischen Spielen ebenfalls die Goldmedaille geholt und dabei sogar einen Schweizer Dreifacherfolg angeführt.

Bencic, die in Tokio an der Seite von Viktorija Golubic zudem Silber in der Doppel-Konkurrenz gewonnen hatte, ist nach Manuela Maleeva (1993) und Martina Hingis (1997) die dritte Tennisspielerin, der dieser Ehre zuteil wird. Bei den Herren wurde Roger Federer bereits siebenmal zum Sportler des Jahres gekürt.

2021 setzte sich bei den Männern der Skifahrer Marco Odermatt durch. Die weiteren Auszeichnungen gingen an die Fußball-Nationalmannschaft (Team des Jahres), Rad-Coach Edi Telser (Trainer des Jahres), Rollstuhlsportler Marcel Hug (Paralympischer Sportler des Jahres), Fußball-Torhüter Yann Sommer (MVP des Jahres) und Biathletin Amy Baserga (SRF 3 Best Talent Sport).