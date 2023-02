Belinda Bencic soll die Magie von Dmitry Tursunov spüren

Belinda Bencic hat souverän das Halbfinale des WTA-Tour-500-Turniers in Abu Dhabi erreicht. Mit ein Grund dafür ist der immer noch fast neue Mann in ihrer Box: Dmitry Tursunov.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.02.2023, 06:37 Uhr

© Getty Images Dmitry Tursunov gibt auch gerne den strengen Beobachter

Neulich in Trier gab es auch die Gelegenheit, mit Schweizer Kollegen über die allgemeinen Befindlichkeiten im eidgenössischen Tennis zu sprechen und also auch über Belinda Bencic. Die ist ja gefühlt schon seit einer Ewigkeit dabei (tatsächlich hat die erst 25-Jährige 2012 in Luxemburg ihr erstes Event auf der WTA-Tour bestritten), und hat neben dem Olympiasieg im Einzel und der Silbermedaille im Doppel in Tokio 2021 immerhin sieben Titel geholt.

Immerhin oder doch „nur“ sieben Titel?

Das ist eine Frage, die vielleicht gar nicht so exakt beantwortet werden kann, man weiß ja nicht, welche Ziele sich das Team Bencic, in dem über lange Zeit Melanie Molitor, die Mutter von Martina Hingis eine herausragende Rolle gespielt hat, gesetzt hat. Festzuhalten ist jedenfalls: dass Bencic mit ihren hohen Anlagen bislang nur ein einziges Mal unter den letzten vier Spielerinnen eines Grand-Slam-Turniers gestanden hat, ist einigermaßen verwunderlich. 2019 bei den US Open war´s, Bencic unterlag damals knapp der späteren Siegerin Bianca Andreescu.

Tursunov schon mit Sabalenka erfolgreich

Das soll sich nun ändern. Und zumindest die Schweizer Beobachter sind sich darin einig, dass es das auch wird. Der Grund dafür? Dmitry Tursunov. Der Ex-Profi gibt seit Ende vergangenen Jahres den Coach von Bencic. Und er kommt mit ziemlich starken Referenzen.

Denn Tursunov war mit-, wenn nicht hauptverantwortlich dafür, dass Aryna Sabalenka in die absolute Weltspitze aufgestiegen ist. Dass es neben der beruflichen auch eine private Ebene zwischen Trainer und Spielerin gab, hat die Sache dann etwas schwierig gemacht, wie Eurosport-Expertin Barbara Rittner während der Australian Open gemeint hat.

2022 stieß Tursunov dann zu Emma Raducanu, was für die Engländerin fast so etwas wie der Jackpot hätte sein können, nach den vielen Schwierigkeiten, die sie nach dem Gewinn der US Open 2021 zu bewältigen hatte. Nach einer Probephase zog aber Tursunov die Reißleine. Und wandte sich Belinda Bencic zu.

Bencic gewinnt Adelaide 2

Die immer noch recht frische Liaison scheint ein gewinnbringendes Projekt zu sein. Bencic holte in Adelaide 2 den Turniersieg, bezwang auf dem Weg dorthin Masters-Gewinnerin Caroline Garcia und im Endspiel Daria Kasatkina geschlagen. Bei den Australian Open danach startete Bencic mit drei Zwei-Satz-Siegen überzeugend, prallte dann aber an eben jener Aryna Sabalenka ab, die dereinst Tursunov gestählt hatte und gegen die in Melbourne 2023 kein Kraut gewachsen war.

Egal. In der laufenden Woche in Abu Dhabi hat Bencic auch nichts anbrennen lassen, spielt heute um einen Platz im Endspiel. Die Zeichen stehen also gut, dass mit Dmitry Tursunov vielleicht auch bei den ganz großen Events der Durchbruch gelingt. Olympia ausgenommen. Und natürlich der Hopman Cup, den Belinda Bencic gemeinsam mit Roger Federer gewonnen hat.

Hier das Einzel-Tableau in Abu Dhabi