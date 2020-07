Berlin: Haas schlägt Struff, jetzt gegen Thiem

Tommy Haas hat bei den bett1Aces in Berlin im Viertelfinale an Jan-Lennard Struff mit 7:6 (5) und 7:6 (3) geschlagen. Haas trifft damit am Samstag im Hangar 6 am Flughafen Tempelhof auf Favorit Dominic Thiem.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.07.2020, 17:31 Uhr

© Getty Images Tommy Haas spielt in Wimbledon fast so stark wie weiland in Wimbledon

Oft kommt es nicht vor, dass Jan-Lennard Struff seinen Schläger einem Materialtest unterzieht. Nach dem Verlust des ersten Satzes gegen Tommy Haas im Hangar 6 am Flughafen Tempelhof wurde Struff aber so richtig ungehalten: Hatte der Warsteiner doch zunächst einen 1:4-Rückstand egalisiert und im Tiebreak mit Minibreak 5:4 geführt. Haas aber profitierte von einem Volley- und einem Doppelfehler von Struff, gewann das Tiebreak mit 7:5.

Das Match war nicht ohne eine gewisse Brisanz, auch wenn naturgemäß keine Punkte für die ATP-Weltrangliste vergeben wurden: Denn Struff hatte Haas in Kitzbühel im Sommer 2017 in die Tennisrente geschickt. Dass Haas nach wie vor exzellentes Tennis anzubieten hat, stellte der 42-Jährige schon bei seinem ersten Auftritt in Berlin auf Rasen gegen Jannik Sinner unter Beweis.

Tommy Haas erstmals gegen Dominic Thiem

Auch der zweite Durchgang in Berlin ging in Richtung Kurzentscheidung. Im zwölften Spiel allerdings holte sich Struff am Netz einen Satzball. Haas wehrte mit dem Aufschlag nach außen ab. Also doch wieder Tiebreak. In dem Haas das erste Minibreak zum 5:3 schaffte. Und das nächste zum 6:3. Der erste Matchball brachte dann gleich den Sieg des temporären Rückkehrers.

Er hätte nichts zu verlieren gehabt und versucht, den Spielfluss seines Gegners zu stören, erklärte ein zufriedener Sieger nach dem Match. Jetzt müsse aber auch der Physiotherapeut wieder ganze Arbeit leisten.

Im Halbfinale wartet am Samstag Dominic Thiem, gegen den Haas noch nie gespielt hat. Der Österreicher hat die erste Station der einwöchigen Berlin-Tour auf Rasen im Steffi-Graf-Stadion im Endspiel gegen Matteo Berrettini für sich entschieden. Im zweiten Match der Vorschlussrunde spielen Roberto Bautista Agut und Jannik Sinner gegeneinander. Der 18-jährige Südtiroler besiegte im ersten Match der Männer am Freitag Karen Khachanov mit 6:3 und 7:6 (3).