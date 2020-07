Berlin, Kitzbühel, et al. - (K)ein Modell für die Zukunft

Die Schaukämpfe der vergangenen Wochen haben eine erstaunliche Ernsthaftigkeit aller Teilnehmer gezeigt. Aber eben auch den Umstand, dass Tennis so gut wie ohne Fans nicht richtig funktioniert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.07.2020, 21:02 Uhr

© GEPA Pictures Das stimmungsmäßige Highlight der letzten Wochen: Thiem vs. Rublev in Kitzbühel, Night Session

Ja, früher war mehr Lametta. Auch im Tennissport und vor allem in Bezug auf diverse Schaukämpfe, die im Nebenprogramm der ATP- und teilweise WTA-Events liefen. Erstmals Mansour Bahrami dabei zu beobachten, wie er fünf Bälle vor dem Aufschlag in die Hand nimmt und dennoch in der Lage ist, einen formidablen, von einem kehligen Pfeifen begleiteten Aufschlag ins Feld zu slicen, dafür sind wir gerne ein wenig länger auf den Tribünen sitzen geblieben.

Am Ende aber auch nur, weil wir davor „echtes“ Tennis gesehen haben: Um Punkte in jedem Spiel, um Zähler für die Weltrangliste. Nur für Bahrami und Co. hätten nicht so viele Eltern tief in die Tasche gegriffen, für ein Familienticket musste schon auch eine gehörige Portion Wettkampftennis geboten sein. Wahr ist aber auch: Zu den erstaunlich hohen Preisen, die den Interessenten zuletzt in Kitzbühel und in Berlin abverlangt wurden, wäre es eher der Tag am Schwarzsee denn ein paar Stunden auf der Tribüne am Fuße des Kitzbüheler Horns geworden. Und das Tennis, das da von Thiem, Rublev, Struff, Haas und Co. geboten wurde, hatte ganz viel Wettkampf in sich.

Thiem selten in Kyrgios-Manier

Das ist wiederum die gute Nachricht für all diejenigen, die sich für Freundschaftsmatches im Fußball, oft mit Recht, nicht erwärmen können. Wenn drei der fünf besten Spieler schon a priori absagen und spätestens bei Wiederanpfiff nur noch die halbe Startelf auf dem Platz steht, dann leidet der sportliche Wert jedes Fußballspiels.

Während der vergangenen Wochen aber, egal, ob in der Südstadt, beim TC Großhesselohe, in Belgrad, in Zadar, in Kitzbühel oder in Berlin (ja sogar beim Regel-Experiment in Patrick Mouratoglous Akademie), war immer seriöses, zum Großteil richtig gutes Tennis zu sehen.

Gauklereien gab es am ehesten in der serbischen Hauptstadt, wo Novak Djokovic als Gastgeber für ein wenig Zerstreuung sorgte (und untröstlich war, das Endspiel gegen Dominic Thiem nicht erreicht zu haben), und wo Thiem ein paar wenige Tweener zeigte, auf dem Weg nach vorne, als Passierball gespielt, frei nach Nick Kyrgios. Am Ende egal, Thiem gewann in Belgrad, stand zuhause in Kitzbühel im Finale und setzte sich in Berlin auf Rasen und Hartplatz durch. Und hat in aller gebotenen Ernsthaftigkeit natürlich auch die Generali Austrian Pro Series gewonnen.

Tennis lebt von den Zuschauern

Nachdem in mehreren Medien nun aber die beiden letzten Turnierversuche in Berlin und Kitzbühel als Modell für die (hoffentlich nur nähere) Zukunft gehandelt werden - also mit restriktiven Beschränkungen, was die Anzahl der Fans aber auch der Spieler anbelangt, dafür aber unter den bestmöglichen Sicherheitsvorkehrungen und in spannenden Locations - dem sei gesagt: Das wird die Tennisfans nicht mitnehmen.

Dieser Sport lebt, das haben die vergangenen Wochen gezeigt, mehr von den Zuschauern vor Ort, als viele sich das eingestehen wollen, den Autor dieser Zeilen mit eingeschlossen. Dominic Thiem gegen Andrey Rublev an einem Mittwochabend bei herrlichem Sommerwetter in Kitzbühel vor 500 Fans - das war (abgesehen vom missglückten Experiment in Belgrad) in Sachen Stimmung der Gipfel der bisherigen Corona-Zeit. Und dennoch kein Vergleich mit der Abendpartie gegen Martin Klizan vor zwei Jahren im damals vollbesetzten Kitzbüheler Stadion (obwohl Thiem dieses Match verlor).

Es geht halt nicht anders. Im Moment. Nachdem auch in Österreich die Fallzahlen wieder steigen, darf man gespannt sein, wie es um die zugelassene Zuschaueranzahl für die Generali Open Anfang September bestellt sein wird. Der Gedanke aber, dass sich Novak Djokovic und Dominic Thiem im Arthur Ashe Stadium im Endspiel der US Open nur vor ihren Betreuern, der Stuhlschiedsrichterin, möglicherweise Linienrichtern, den Ballkindern, ein paar Fotografen und den Kameraleuten des übertragende Senders einen Major-Titel ausspielen, dieser Gedanke setzt keine Glückshormone frei. Da könnte auch ein Mansour Bahrami in Partylaune nicht helfen.