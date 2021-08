Best-of-five-Matches: Macht der Grand-Slam-Modus den Sieger?

Der Spielmodus Best-of-five hat in Grand-Slam-Turnieren Tradition. Die Kontrahenten treten in fünf Spielsätzen gegeneinander an und müssen drei Sätze für sich entscheiden. In jüngerer Zeit geriet der Spielmodus zunehmend in die Kritik. Verschiedene Stimmen, darunter auch einige Topspieler, warfen dem Best-of-five unter anderem vor, die Favoriten auf dem Platz zu bevorteilen.

zuletzt bearbeitet: 04.08.2021, 07:46 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic ist im Best-of-Five-Format kaum zu schlagen

Best-of-five und die Wettquoten

Welche Sportler in den einzelnen Begegnungen als Favoriten gehandelt werden, lässt sich in einfache Zahlen gefasst an den Wettquoten ablesen. Seriöse Wettanbieter kalkulieren ihre Quoten unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte. Statistische Auswertungen zu vergangenen Einsätzen der jeweiligen Sportler stehen dabei im Vordergrund.

Für Topspieler, denen aufgrund ihrer bisher erbrachten Leistungen und ihrer Position auf der Weltrangliste die größten Gewinnchancen zugesprochen werden, fallen die Auszahlungsquoten im Falle eines Sieges meist gering aus. Für Außenseiter können dagegen äußerst attraktive Wettquoten kalkuliert werden. Dabei liegt es im Ermessen des Nutzers, ob er bei seinem Einsatz vermeintlich auf Nummer sicher gehen möchte und auf den Favoriten setzt, oder ob er dem Außenseiter eine Chance geben möchte, die bei Erfolg einen deutlich größeren Gewinn in die Tippkasse spülen kann.

Interessant sind in diesem Zusammenhang häufig auch Langzeitwetten, die nicht nur einzelne Begegnungen berücksichtigen, sondern den Spielern auch eine Leistungskurve beimessen, die eine persönliche Entwicklung im Laufe einer Saison oder eines Turniers miteinbeziehen.

Mit einem Blick auf die Kalkulation der Wettquoten kann durchaus der Eindruck entstehen, dass insbesondere im Best-of-five ein reines Rechenexempel dafür verantwortlich ist, wer voraussichtlich den Sieg davontragen wird. Aber Statistik ist nicht alles, was den Spielmodus in Grand-Slam-Turnieren prägt. Auch psychologische Aspekte können mitentscheiden, wenn es um Sieg oder Niederlage auf dem Court geht.

Reine Mathematik oder psychologische Superwaffe?

Der Best-of-five-Modus wird fast ausschließlich in Grand-Slam-Turnieren der Herren gespielt. Wer die Entwicklungen in der Tenniswelt verfolgt, ist vermutlich schon häufiger mit der Frage konfrontiert worden, ob die Fokussierung auf fünf Spielsätze und drei Gewinnsätze vor allem einen Vorteil für die Spieler birgt, die ohnehin die Bestenlisten anführen.

Eine Datenanalyse im Spiegel zeigt, dass diese Annahme auf einer rechnerischen Ebene nicht von der Hand zu weisen ist. Dort ist zu lesen:

„Generell betrachtet gewinnen die Topspieler deutlich häufiger, wenn auf drei Gewinnsätze gespielt wird. Dabei ist es egal, ob man auf die jeweiligen Top 3, die Top 5, die Top 10 oder auch nur auf das Supertrio Rafael Nadal, Roger Federer und Djokovic schaut: Die Siegquote der Topspieler erhöht sich stets um sechs bis sieben Prozentpunkte, wenn nicht Best-of-three, sondern im Best-of-five-Modus gespielt wird.“

(Der vollständige Beitrag ist hier nachzulesen: https://www.spiegel.de/sport/tennis)

Vor diesem Hintergrund lohnt sich ein Blick in die Statistiken der Tennismatches. Die Spitzensportler der Weltrangliste gewinnen rund 75 Prozent ihrer sportlichen Begegnungen. Ist dies nicht mehr der Fall, nimmt ein anderer Spieler ihren Platz in der Weltrangliste ein und überzeugt selbst wieder durch eine Gewinnquote von etwa 75 Prozent. Gerade diese Gewinnquote ist es aber, die dafür sorgt, dass ein Match mit fünf Spielsätzen und drei Gewinnsätzen den Topspielern bessere Chancen einräumt als ein Match mit weniger Spielsätzen. Je mehr Sätze gespielt werden, desto stärker schlägt die Gewinnquote von 75 Prozent zu Buche, denn in jedem Satz hat der Favorit wieder eine Chance von 3:1, ihn für sich zu entscheiden. Wenn ein Spieler drei aus fünf Spielsätzen für sich entscheiden muss, um den Sieg davonzutragen, sind die Topspieler hier statistisch klar im Vorteil, denn im Best-of-five ist nur eine Gewinnquote von 60 Prozent erforderlich, um in drei von fünf Sätzen zu siegen.

Werden dagegen weniger Spielsätze ausgetragen, ist die Chance häufig größer, dass auch Außenseiter aufgrund von Tagesform und persönlichem Einsatz in der Lage sind, einem der Topathleten zumindest vorübergehend den Rang abzulaufen. Das zeigte zum Beispiel auch der Ausgang der Begegnung von Topfavoritin und Lokalheldin Naomi Osaka bei den Olympischen Spielen, die sich im Achtelfinale nach zwei Gewinnsätzen gegen die Weltranglisten 42. Marketa Vondrousova geschlagen geben musste.

Hinter der Überlegenheit der Topspieler im Best-of-five steht aber nicht nur reine Mathematik, sondern auch eine nicht zu unterschätzende psychologische Komponente. Dabei steht der Siegeswille der Außenseiter neben der Gewissheit der Favoriten, dass sie siegen können. Wie stark sich dieser psychologische Aspekt auswirken kann, zeigte auch eine Begegnung beim diesjährigen Wimbledon, bei der Andy Murray sich nach einem harten Kampf schließlich gegen seinen Kontrahenten Oscar Otte durchsetzen konnte. Murray konnte einst 41 Wochen lang den ersten Platz der Weltrangliste verteidigen und gilt auch heute noch als Favorit in Wimbledon, nicht zuletzt aufgrund seines Lokalbonus. Diesmal sah es allerdings so aus, als müsse er sich gegen einen Spieler aus den hinteren Rängen der Weltrangliste geschlagen geben. Nach einem ersten Gewinnsatz gingen die nächsten beiden Spielsätze auf das Konto von Oscar Otte, der den erfahrenen Schotten damit stark unter Druck setzte. Doch das Blatt wendete sich erneut und Murray ging nach einem erfolgreichen vierten und fünften Satz schließlich doch als Sieger vom Platz.

Im Gespräch mit dem Spiegel erklärt Patrik Kühnen, langjähriger Kapitän im Davis-Cup und Tennisexperte beim TV-Sender Sky, warum die Siegesgewissheit der Topspieler dem Siegeswillen eines Außenseiters durchaus überlegen sein kann: „Murray weiß einfach, dass er das kann, weil er es schon gemacht hat, nicht nur einmal, sondern mehrmals. Das Wissen hat eine immense Kraft.“

Die Kombination aus Mathematik und psychologischer Prägung ist es also, die Spitzenspieler im Best-of-five die besseren Chancen einräumt. Die Möglichkeiten einer herausragenden sportlichen Leistung dürfen dabei aber nicht außer Acht gelassen werden.

Best-of-five zuletzt heiß diskutiert

In der Vergangenheit ist immer wieder diskutiert worden, ob der Grand-Slam-Modus Best-of-five die Zukunft im Tennis sein soll. Traditionalisten, darunter auch einige hochkarätige Spieler, stehen unverbrüchlich hinter dem Prinzip der drei Gewinnsätze. Rafael Nadal, Roger Federer, Dominic Thiem und Alexander Zverev sprachen sich zum Beispiel wiederholt für eine Fortführung des althergebrachten Best-of-five aus. Nadal hob dabei insbesondere die konstante körperliche und geistige Leistung hervor, die bei einem Match über drei Sätze aufrecht zu erhalten sei. Diese besondere Anforderung ist es, die er für Turniere dieser Größenordnung für angemessen hält.

Es gibt aber auch andere Stimmen, die sich vehement für eine grundsätzliche Verkürzung auf zwei Gewinnsätze aussprechen. Auch sie werden von einigen namhaften Vertretern aus der Liste der Topspieler angeführt.

Der serbische Favorit Novak Djokovic steht an der Spitze derer, die sich für eine grundlegende Reform in Grand-Slam-Turnieren aussprechen: „Ich bin mehr ein Verfechter des Best-of-three bei allen Turnieren, auch wenn Grand-Slam-Events immer im Best-of-five ausgespielt wurden“, so der Tennischampion gegenüber Sport1. Auch der Russische Topspieler Daniil Medvedev stieß bei den ATP-Finals in London in dasselbe Horn: „Ich würde das maximal auf drei Sätze verändern, wenn sie mich fragen", gab er zu verstehen.

Das Hauptargument, das Gegner des Best-of-five häufig ins Rennen werfen, ist die enorme körperliche und geistige Belastung, mit der Spieler in fünf Spielsätzen konfrontiert werden und die viel häufiger zu schwerwiegenden Verletzungen aufgrund von Überlastung führt als dies bei kürzeren Matches der Fall ist. Spieler und Fachleute befürchten, dass dadurch der zeitliche Rahmen, in dem Spieler ihre Spitzenleistung unter diesen Bedingungen abrufen können, zunehmend kleiner werden könnte, weil chronische Verletzungen an die Stelle von akuten Beeinträchtigungen treten.

Die Argumente auf beiden Seiten sind nachvollziehbar und drehen sich um ähnliche Aspekte, die allerdings gegenteilig ausgelegt werden. Ein nicht unerheblicher Faktor dürfte auch das sportliche Interesse der Zuschauer sein. Wenn ein Match von fünf auf drei Spielsätze verkürzt wird, verringert sich automatisch auch die Zeit, die dem Zuschauer bei einem sportlichen Ereignis geboten wird. Da inzwischen aber vermehrt die Generation der Millennials auf den Zuschauerrängen sitzt, stellt sich die Frage, ob verkürzte sportliche Darbietungen vielleicht auch vor diesem Hintergrund zeitgemäßer sind. Schließlich ist die Generation unter anderem von dem Wunsch geprägt, möglichst viel in kurzer Zeit konsumieren zu können und das Konsumverhalten eher in kürzere Sinnabschnitte zu unterteilen.

Welchen Weg die Tenniswelt vor dem Hintergrund der verschiedenen Argumentationen in Zukunft einschlagen wird, bleibt abzuwarten.