Bestätigt: Rafael Nadal fehlt in Doha und Dubai

Wie erwartet verpasst Rafael Nadal die Turniere in Doha und Dubai.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.02.2023, 13:48 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal fällt mit einer Verletzung am Hüftbeuger noch etwas länger aus

Als Breaking News ist diese Nachricht wahrlich nicht zu verkaufen: Rafael Nadal kann aufgrund seiner bei den Australian Open erlittenen Verletzung am Iliopsoas-Muskel (Hüftbeuger) nicht an den ATP-Turnieren in Doha (20. bis 26. Februar) und Dubai (27. Februar bis 4. März) teilnehmen. Das wurde am Dienstag bestätigt.

Nadal hatte sich in Melbourne in der zweiten Runde gegen Mackenzie McDonald verletzt und anschließend eine Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen kommuniziert. Demnach könnte sich ein Comeback beim ATP-Masters-1000-Event in Indian Wells ausgehen, wahrscheinlicher scheint allerdings eine Rückkehr auf Sand in Monte-Carlo.

Auch Cilic fällt länger aus

Neben Nadal verpasst auch Marin Cilic die beiden Events am Persischen Golf. Der Kroate hatte sich im Januar einer Knieoperation unterzogen und daher bereits das Davis-Cup-Duell gegen Österreich verpasst. Wie lange der US-Open-Sieger von 2014 ausfallen wird, ist nicht bekannt.

Nummer eins des ATP-250-Turniers in Doha wird Andrey Rublev sein, beim ATP-500-Event in Dubai deutet viel auf einen Start des Weltranglistenersten Novak Djokovic hin. Der 22-fache Grand-Slam-Sieger stimmt sich derzeit in Belgrad auf seine Tour-Rückkehr ein.