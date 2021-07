tennisnet.com › ATP › ATP Hamburg European Open

betway Match of the Day: Pablo Carreno Busta gegen Filip Krajinovic

Das Finale am Hamburger Rothenbaum steht an: Pablo Carreno Busta trifft im betway Match of the Day auf Filip Krajinovic.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.07.2021, 09:24 Uhr

© Hamburg European Open / WITTERS Pablo Carreno Busta, Filip Krajinovic

Ein ganz wichtiges Turnier sei es für ihn, hier bei den Hamburg European Open, versicherte Pablo Carreno Busta (ATP-Nr. 13) - zumal er kurz zuvor in Wimbledon bereits in der ersten Runde verloren hatte. Im Hamburg läuft's dagegen wieder für den alterslosen Spanier, der noch keinen Satz abgegeben hat bei seinem Lauf bis ins Finale. Da hat er Carlos Taberner, Dusan Lajovic und am Samstag auf Federico Delbonis besiegt, der eigentlich mit einer klar besseren Bilanz in das Match gegangen war.

Carreno Busta, die Nummer 2 des Turniers, hat sich auch in die Herzen der Hamburger gespielt, diesen Eindruck bekam man deutlich im Halbfinale - und er ist ja auch ein netter Typ.

Krajinovic will ersten ATP-Turniersieg holen

Im Finale? Trifft er auf Filip Krajinovic (ATP-Nr. 44), die Nummer 6 in Hamburg, der eine grandiose Woche hingelegt hat: Drei umkämpfte Siege gegen Daniel Altmaier, Philipp Kohlschreiber und den topgesetzten Stefanos Tsitsipas in jeweils drei Sätzen, am Samstag im Halbfinale dann ein Zweisatzsieg über Landsmann Laslo Djere.

Krajinovic könnte in Hamburg also seinen ersten Turniersieg auf ATP-Ebene holen, drei Finalniederlagen musste er bislang einstecken (Paris 2017, Budapest, Stockholm 2019), Carreno Busta will die Nummer holen, zuletzt triumphierte er im Frühjahr in Marbella. Das betway Match of the Day startet ab 13.30 Uhr.

Im direkten Vergleich führt Krajinovic allerdings mit 1:0, 2019 gewann er in Stockholm bei seinem Lauf ins Finale in drei Sätzen.