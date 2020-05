Bezahlung im Tennissport - die böse L-Kurve

Über die suboptimale Einkommensverteilung im professionellen Tennissport wurde in den vergangenen Woche ausreichend diskutiert. Die Financial Times hat das Thema nun mit ein paar eindrücklichen Graphiken illustriert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.05.2020, 12:16 Uhr

© GEPA Pictures Aslhleigh Barty hat bei den Frauen 2019 am meisten verdient

Lauscht man in diesen Tagen den Wirtschaftsexperten, wie kommende Generationen auf die ökonomische Entwicklung kurz vor, während und nach der Corona-Pandemie zurückblicken werden, dann werden mindestens drei Szenarien angeboten: Da wäre zunächst- „U“-Kurve, ein eher langsamer Anstieg also, nachdem die Talsohle durchschritten ist. Optimistischere Gemüter können sie eine „V“-Kurve vorstellen, eine rapide Erholung der Volkswirtschaft also.

Pessimisten gehen von einer lang anhaltenden Baisse aus - das heißt einer längerfristig auf Krisenniveau dahin dümpelnden Wirtschaft. Wie die Financial Times vor ein paar Tagen mit mehreren Graphiken veranschaulichte, entspricht die Einkommensverteilung im professionellen Tennissport genau so einer Kurve.

© Financial Times Einkommensverteilung im Profizirkus

Was auf den ersten Blick ja auch nachvollziehbar ist: Die Weltbesten sollen auch am meisten Preisgeld bekommen, profitieren darüber hinaus auch von lukrativen Verträgen mit ihren Partnern. Im Sinne der allgemeinen Zufriedenheit der Tennisspieler wäre eine stetig fallende Gerade aber sicherlich förderlicher als der augenblickliche Status Quo.

Einer der Gründe der Diskrepanz, vor allem bei den Männern? Die Dominanz von Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic bei jenen Turnieren, die das meiste Preisgeld ausschütten: den vier Majors und den Masters-1000-Events (in der Graphik nicht erfasst sind die ATP-Finalturniere, bei denen es in den vergangenen Jahren mit Grigor Dimitrov, Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas Überraschungssieger gab).

Und in einer Hinsicht macht gerade die Landkarte für die 1000er dann doch Hoffnung auf eine langsame Wachablöse: 2019 haben mit Dominic Thiem (Indian Wells), Fabio Fognini (Monte Carlo) und Daniil Medvedev (Cincinnati und Shanghai) immerhin drei neue Sieger angeschrieben. Andererseits: Die Mehrzahl der Titel blieb dann doch wieder bei Federer (Miami), Djokovic (Madrid, Paris-Bercy) und Nadal (Rom, Montreal).