Bildergalerie: Die letzten zehn Wimbledon-Champions bei den Männern

Wimbledon 2020 ist also abgesagt, die Suche nach einem Nachfolger für Novak Djokovic muss also ein Jahr warten. Wir erinnern uns aber gerne an jene Männer, die seit 2010 an der Church Road triumphiert haben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.04.2020, 12:02 Uhr

© Getty Images 2010: Rafael Nadal mit seinem bis dato letzten Erfolg - im Endspiel mit 6:3, 7:5, 6:4 souverän gegen Tomas Berdych.

Und so blicken wir also zurück und stellen fest, dass viele der Final-Matches magische Momente bereitgehalten haben, nicht nur das bis dato jüngste im vergangenen Jahr mit den beiden vergebenen Matchbällen von Roger Federer. Und dass es in der gesamten Dekade nur vier unterschiedliche Sieger gab - mithin die üblichen Verdächtigen. Interessanter Nebenaspekt vielleicht: Novak Djokovic hat mit seinen Erfolgen in Wimbledon gleich drei unterschiedliche Ausrüster glücklich gemacht. Und bitte …