Bildergalerie: Von Nastase bis Tsitsipas - das sind die Mehrfach-Champions in Monte-Carlo

Am heutigen Sonntag beginnt im Monte-Carlo Country Club das erste ATP-Masters-1000-Turnier auf Sand der Saison. Der Rekordchampion fehlt zwar, zwei Multigewinner des Traditions-Events sind dennoch am Start. Wir haben sie aber alle beleuchtet.

Wenn man auf die großen Sandplatzturniere blickt, dann kann es für den Titel „Rekordchampion“ beinahe überall nur einen Anwärter geben: Rafael Nadal natürlich, egal, ob es sich um die Events in Barcelona, Rom oder Roland Garros handelt. Und natürlich auch um jenes in Monte-Carlo. Elf Titel hat der Spanier im feudalen Country Club geholt, der letzte datiert allerdings auch schon aus dem Jahr 2018.

Erstaunlicherweise hat sich die Tenniswelt aber auch schon in jenen Jahren gedreht, da Nadal noch nicht wie ein Meteorit auf den diversen Sandplätzen eingeschlagen hat (als vor 2005). Und da haben es mehrere Profis geschafft, in Monte-Carlo mehrmals zu reüssieren. Zu sehen in unserer Bildergalerie (mit einer kleinen Anmerkung: Guillermo Vilas wurde der Titel 1981 zugesprochen, nachdem er die ersten beiden Sätze im Endspiel gegen Jimmy Connors gewinnen konnte: Eigentlich hätte zum Turniersieg noch ein weiterer Satz gefehlt).

Ivan Lendl hat im Fürstentum 1985 und 1988 triumphiert Gustavo Kuerten hat die Terre Battue 1999 und 2001 am besten gemeistert Novak Djokovic konnte sich 2013 und 2015 in die Siegerliste eintragen Juan Carlos Ferrero hat in Monte-Carlo 2002 und 2003 den Pokal hochstemmen dürfen Sergi Bruguera, Sieger in Monte-Carlo 1991 und 1993 Mats Wilander hat in Monte-Carlo 1983 und 1987 zugeschlagen Stefanos Tsitsipas ist der jüngste Wiederholungstäter: 2021 und 2022 Der große Björn Borg hat 1977, 1978 und 1980 den Titel geholt Guillermo Vilas - Sieger 1976, 1981 und 1982 Auch Ilie Nastase hat drei Titel in Monte-Carlo gesammelt: 1971, 1972 und 1973 Thomas Muster hat sich in Monte-Carlo immer wohlgefühlt - und 1992, 1995 und 1996 gewonnen Wo soll man anfangen? Elf Titel für Rafa im Fürstentum. Den ersten 2005, den bislang letzten 2018