Bille Jean King Cup: Schweizerinnen stürmen ins Finale

Das Team der Schweiz konnte heute mit dem Sieg Belinda Bencics gegen Karolina Pliskova (6:4, 7:6) 2:0 gegen die tschechische Republik triumphieren und ins Finale einziehen. Dort wartet Australien.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 12.11.2022, 22:53 Uhr

© Getty Images Bencic spielt Schweiz ins Finale

Heute wurde in Glasgow, Großbritannien um den Einzug ins Finale des Billie Jean King Cup gespielt. Die Finalrunde der 59. Auflage, die vom 8. bis zum 13. November ausgetragen wird, beherbergt zwölf Mannschaften in vier Gruppen à drei Teams, die im Round-Robin-Prinzip gegeneinander antreten. Das erste Halbfinale gewannen die Australierinnen gegen Großbritannien. Das Team aus Down Under, bestehend aus Ellen Perez, Samantha Stosur, Ajla Tomlanovic, Storm Sanders und Priscilla Hon, steht damit zum 19. Mal im Endspiel.

Aufstellung des Halbfinals

Das Team der Schweiz bestehend aus Jil Teichmann, Belinda Bencic, Viktorija Golubic und Simona Waltert gewann gegen Katerina Siniakova, Karolina Pliskova, Karolina Muchova und Marketa Vondrousova aus der Tschechischen Republik. Letztere siegten über das US-amerikanische Team und konnten sich den Pokal schon elfmal – das letzte Mal 2018 – holen.

Bencic und Golubic erspielen Sieg

Die Partie startete mit dem Spiel Viktorija Golubic gegen Karolina Muchova. Die auf 77 platzierte Schweizerin konnte die Partie 6:4, 6:4 für sich entscheiden. In Partie zwei schlug Federers Hopman-Cup Partnerin Belinda Bencic gegen Karolina Pliskova auf. Bencic gewann 6:2, 7:6 (6). Das abschließende Doppel Bencic/Teichmann gegen Siniakova/Vondrousa musste nicht mehr ausgetragen werden.