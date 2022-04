Billie Jean King Cup: Am Wochenende wird es in der Weltgruppe ernst

Sieben Partien werden am kommenden Wochenende in der Weltgruppe des Billie Jean King Cups ausgetragen. Deutschland ist mit dabei, Favoritinnen sind eher schwierig auszumachen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.04.2022, 11:27 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber führt das deutsche Team in Kasachstan an

Es ist gar nicht so lange her, da konnte man sein Geld in Sachen Triumph im Billie Jean King Cup getrost auf Tschechien setzen: Petra Kvitova, Karolina Pliskova und Co., das war eine Bank. Zwischen 2011 und 2018 holten die Tschechinnen sechs Mal den Pott, auch das deutsche Team mit Frontfrau Angelique Kerber biss sich an ihnen die Zähne aus.

2022 ist die Gemengelage eine andere: Titelverteidiger wäre Russland gewesen, aufgrund des Angriffskrieges auf die Ukraine müssen Pavlyuchenkova und Co. bis auf weiteres zuschauen. Die Situation rund um Belarus ist ofenbar noch nicht ganz geklärt, die Website des Billie Jean King Cups führt das Team noch mit einem Duell, das angeblich in der Türkei stattfinden soll. Termin offen.

Swiatek für Polen am Start

Und so werden am Freitag und Samstag also zunächst einmal sieben Nationen ermittelt, die dann im Herbst in einem Finalturnier die neuen Champions bestimmen sollen. Die Besetzung einiger Teams ist durchaus gut - etwa die der US-Amerikanerinnen, die gegen die Ukraine mit Danielle Collins und Jessica Pegula zwei Spielerinnen ins Rennen schicken, die Anfang des Jahres bei den Australian Open reüssiert haben.

Deutschland unter Teamchef Rainer Schüttler muss nach Kasachstan, Angelique Kerber wird es dort im Spitzeneinzel mit Elena Rybakina zu tun bekommen. Auf Sand, was das deutsche Team überrascht, aber durchaus freudig zur Kenntnis genommen hat. Als zweite Einzelspielerin wird Jule Niemeier für Deutschland in die Bütt gehen.

Unterschätzen darf man andererseits die Tschechinnen auch in diesem Jahr nicht. Mit Marketa Vondrousova und Katerina Siniakova schicken sie zwei kompetente Fachkräfte ins Match mit den Britinnen, wo US-Open-Championesse Emma Raducanu an Position eins avisiert ist.

Die Spanierinnen um Paula Badosa fahren als Favoritinnen in die Niederlande. Und auch die Weltranglisten-Erste wird in Aktion sein: Iga Swiatek schlägt im heimischen Radom gegen Rumänien auf.