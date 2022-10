Billie Jean King Cup: Auch ohne Swiatek - Top-Besetzung beim Finale

Vom 8. bis zum 13. November 2022 findet in Glasgow die Finalrunde des Billie Jean King Cups 2022 statt. Trotz der Absenz von Iga Swiatek sind viele Topstars der WTA-Tour am Start.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.10.2022, 10:06 Uhr

© Getty Images Jessica Pegula und Cori Gauff werden für die USA spielen

Iga Swiatek, die überragende Tennisspielerin der Saison, hat ihre Teilnahme an der Endrunde des Billie Jean King Cups 2022 in Glasgow vor ein paar Tagen bekanntlich abgesagt. Zu kurz sei die Pause zwischen den WTA Finals in Fort Worth und dem Team-Wettbewerb, diese Terminierung sei im Grunde unverantwortlich. Polen muss damit ohne seine Nummer eins auskommen. Dabei wäre die Hilfe der Weltranglisten-Ersten ganz dringend nötig gewesen: Denn die Polinnen sind mit der Tschechischen Republik und den USA in eine Gruppe gelost worden.

Und diese beiden Teams treten mit voller Kapelle an: Cori Gauff und Jessica Pegula, beide übrigens wie Swiatek in Fort Worth am Start, treten die Reise nach Schottland im Verein mit Danielle Collins, Madison Keys ud Taylor Townsend an. Das hört sich beinahe unschlagbar an. Würde die Tschechinnen nicht Karolina Pliskova, Marketa Vondrousova und vor allem Katerina Siniakova und Barbora Krejcikova ins Rennen schicken. Die beiden Letztgenannten sind im Doppel eine Bank. Und Kreijcikova hat erst am Sonntag in Ostrava Iga Swiatek in einem fantastischen Endspiel besiegt.

Sonst so? Kanada setzt in Gruppe A im Vergleich mit der Schweiz und Italien auf Leylah Fernandez und Bianca Andreescu. Die es dann eben mit Belinda Bencic oder Camila Giorgi zu tun bekommen werden. Bei den Lokalmatadorinnen könnte Emma Raducanu nun doch an den Start gehen, die US-Open-Siegerin von 2021 musste zuletzt in Ostrava verletzt rausziehen. Großbritannien trifft in Gruppe C auf Spanien und Kasachstan. Und damit auf die regierende Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina.

Hier die Gruppen-Einteilung für das Finale des Billie Jean King Cups 2022

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Schweiz Australien Spanien Tschechien Italien Slowakei Kasachstan USA Kanada Belgien Großbritannien Polen