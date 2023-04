Billie-Jean-King-Cup: Auftakt mit Anna-Lena Friedsam und Tatjana Maria

Die Auslosung in der Stuttgarter Arena ergab, dass beim Länderduell zwischen Deutschland und Brasilien zunächst Anna-Lena Friedsam auf Beatriz Haddad Maia und daraufflogend Tatjana Maria auf Laura Pigossi treffen wird.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 13.04.2023, 15:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© DTB Die Auslosung für das Länderduell zwischen Deutschland und Brasilien fand in der Stuttgarter Arena statt

Anna-Lena Friedsam trifft am Freitag (16:00 Uhr) zum Auftakt des deutschen Qualifikationsduells mit Brasilien im Billie Jean King Cup auf Topspielerin Beatriz Haddad Maia. Anschließend bekommt es die frischgebackene Bogota-Siegerin Tatjana Maria im Kampf um die Qualifikation für das Finalturnier mit der brasilianischen Nummer zwei Laura Pigossi zu tun. Das ergab die Auslosung in der Stuttgarter Arena am Donnerstag.

"Wir haben diese Entscheidung in Abstimmung mit allen getroffen", sagte Teamchef Rainer Schüttler auf der anschließenden Pressekonferenz: "Wir sehen so die besten Chancen."

Siegemund und Lys als Reserve dabei

Die in der Weltrangliste bestplatzierte deutsche Spielerin Jule Niemeier (WTA 65), die zuletzt außer Form war, wurde von Teamchef Rainer Schüttler zunächst nicht eingeplant, könnte aber am Samstag noch zum Einsatz kommen. Dann stehen nach dem dritten Einzel (ab 14:00 Uhr) bei Bedarf ein weiteres Einzel sowie ein Doppel auf dem Programm. Das Team, das zuerst drei Siege holt, entscheidet das Duell für sich.

Die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) kämpft in Stuttgart um die Qualifikation für das Finalturnier mit den zwölf besten Nationalteams im November. Neben Friedsam (WTA 91), Maria (WTA 71) und Niemeier gehören Laura Siegemund (WTA 105) und Eva Lys (WTA 113) zum deutschen Aufgebot.