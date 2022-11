Billie Jean King Cup: Cori Gauff holt die Kohlen aus dem Feuer

Cori Gauff und Catherine McNally haben am späten Abend in Glasgow den Auftaktsieg der USA gegen Polen in der Finalrunde des Billie Jean King Cups 2022 sichergestellt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.11.2022, 08:07 Uhr

© Getty Images Im Billie Jean King Cup durfte Cori Gauff endlich mal wieder jubeln

Fort Worth war für Cori Gauff in der vergangenen Woche keine Reise wert. Sechs Auftritte legte die 19-Jährige insgesamt hin, alle sechs Matches verlor sie. Im Einzel gegen Iga Swiatek, Caroline Garcia und Daria Kasatkina, im Doppel an der Seite von Jessica Pegula. Da nimmt man ein Erfolgserlebnis gerne mit. Und ein solches durfte Gauff am sehr späten Abend gestern in Glasgow feiern. Gemeinsam mit Catherine McNally schlug sie in der Partie gegen Polen im entscheidenden Doppel Alicja Rosolska und Magda Linette mit 6:1 und 6:2.

In den Einzeln hatte Danielle Collins die USA mit einem 6:4, 3:6 und 7:6 (2) gegen Magdalena Frech in Führung gebracht. Linette hatte danach gegen Madison Keys mit 6:4, 4:6 und 6:2 ausgeglichen. Die USA und Polen müssen in Gruppe C noch gegen die Tschechische Republik an, die mit Karolina Pliskova, Karolina Muchova und dem Spitzendoppel Katerina Siniakova und Barbora Krejcikova wohl für einen Platz im Halbfinale zu favorisieren ist.

In der zweiten späten Partie des Mittwochs setzten sich die Spanierinnen gegen Kasachstan sicher mit 3:0 durch. Das Spitzeneinzel gewann Paula Badosa, wie Gauff in den vergangenen Wochen nicht besonders erfolgreich unterwegs, gegen Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina mit 6:2, 3:6 und 6:4.