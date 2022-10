Billie Jean King Cup: Emma Raducanu muss für das Finale in Glasgow absagen

Großbritannien muss bei der Fnalrunde des Billie Jean King Cups vom 08. bis zum 13. November in Glasgow auf Emma Raducanu verzichten. Die US-Open-Siegerin von 2021 laboriert noch an einer Verletzung des Handgelenks.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.10.2022, 22:43 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu wird in Glasgow fehlen

Machen wir uns nichts vor: Die Chancen von Großbritannien auf einen Titel beim Billie Jean King Cup 2022 in Glasgow wären unter allen Umständen gering gewesen. Die Gastgeberinnen wurden in Gruppe C mit Spanien und Kasachstan gelost, da hätte sich auch eine topfitte und formatsrke Emma Raducanu ordentlich strecken müssen. Nach der Absage von Raducanu, die nach wie vor mit Probemen am Handgelenk zu kämpfen hat, verliert die Veranstaltung, die vom 08. bis zum 13. November ausgetragen wird, weiter an Glanz.

Denn bekanntlich wird auch Iga Swiatek dem polnischen Team nicht zur Verfügung stehen. Swiatek geht als große Favoritin in die WTA Finals, die am Sonntag in Fort Worth beginnen. Hatfür sich aber ausgeschlossen, nach einer anstrengenden Saison innerhalb weniger Tage auf zwei Kontinenten Tennismatches zu bestreiten.

Was andererseits nicht für Cori Gauff und Jessica Pegula gilt. Die beiden US-Amerikanerinnen haben sich sowohl im Einzel wie auvh im Doppel für die Finals qualifiziert. Und planen sehr wohl, in Glasgow um den Titel mitzuspielen. Die USA sind mit Polen und der Tschechischen Republik in Gruppe D gelost worden. In Gruppe A spielen die Schweiz, Italien und Kanada, in Gruppe B Australien, die Slowakei und Belgien.