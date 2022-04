Billie Jean King Cup: Mit Kerber und Siegemund in die Einzel-Matches

Am Karfreitag startet die Billie Jean King Cup-Begegnung zwischen dem Porsche Team Deutschland und der Mannschaft aus Kasachstan. Heute fand die Auslosung der Matches statt, die im National Tennis Center in Nur-Sultan ausgetragen werden.

Im ersten Einzel trifft ab 13 Uhr Ortszeit (9 Uhr MEZ) Angelique Kerber (WTA 17) auf Yulia Putintseva (WTA 52). Die deutsche Nummer eins über die bevorstehende Partie: „Das wird kein einfaches Match für mich. Putintseva spielt sehr speziell auf Sand. Ich muss gut dagegenhalten. Aber ich fühle mich gut und wir freuen uns alle, dass es morgen los geht.“

Anschließend wird Laura Siegemund (WTA 232) gegen Elena Rybakina (WTA 19) antreten. Nachdem die Deutsche wegen einer Knieverletzung mehrere Monate pausieren musste, hatte sie zuletzt im Doppel überzeugen können. So holte sie u.a. im März mit ihrer Partnerin Vera Zvonareva den Titel bei den Miami Open. Team-Kapitän Rainer Schüttler über seine Entscheidung, die 34-Jährige im Einzel aufzustellen: „Ausschlaggebend war, wie sie sich im Training präsentiert hat. Sie ist nach ihrer OP wieder fit – hat auch schon vorher super Ergebnisse auf Sand erzielt. Für mich war es die beste Option.“

Am Samstag (ab 10 Uhr MEZ) sind dann zunächst die Einzel-Begegnungen von Elena Rybakina und Angelique Kerber sowie von Yulia Putintseva und Laura Siegemund vorgesehen. Abschließend treffen im Doppel voraussichtlich Anna Danilina (WTA-Doppel 20)/Elena Rybakina (WTA-Doppel 54) und Anna-Lena Friedsam (WTA-Doppel 105)/Jule Niemeier (WTA-Einzel 109) aufeinander. Schüttler hat allerdings die Option, die Aufstellung für den zweiten Spieltag noch einmal zu ändern. Der 45-Jährige: „Wir schauen, wie es am ersten Tag läuft und wie die Ergebnisse sind. Dann überlegen wir, wie wir uns am Samstag aufstellen.“