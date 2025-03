Bitte einsteigen! "Air Pegula" wartet auch auf Doppel-Asse!

Jessica Pegula hat sich nach ihrem Erfolg beim WTA-Tour-250-Turnier in Austin mal wieder von ihrer besten Seite gezeigt. Und vier Kolleginnen viel Zeit erspart.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.03.2025, 11:13 Uhr

© Getty Images Jessica Pegula hat sich mal wieder als höchst kollegial erwiesen

Man hätte es Jessica Pegula wohl nicht übel genommen, wäre sie gleich nach ihrem Sieg im Einzel beim WTA-Tour-250-Turnier am Sonntag in Austin Richtung Indian Wells aufgebrochen. Schließlich ist so eine Saison auf der WTA-Tour streng durchgetaktet. Wer wie Pegula allerdings die Möglichkeit hat, im privaten Flugzeug zwischen den Turnierorten hin und her zu jetten, der kann sich schon ein bisschen flexibler zeigen.

Und genau das hat die US-Open-Finalistin des vergangenen Jahres am Sonntag auch getan. Pegula wartete nämlich das Ende des Doppel-Finales ab und nahm die vier Kolleginnen Yuan Yue, Anna Blinkova, McCartney Kessler und Zhang Shuai in ihrem Flieger mit nach Indian Wells. Die Alternative wäre für Kessler und Co. ein Flug nach Los Angeles und dann eine Autofahrt nach Palm Springs gewesen.

Pegula machte keine große Story daraus. Die Erleichterung bei Zhang und Co. war aber groß. Die Chinesin postete bei Social Media ein Bild, um sich bei Pegula zu bedanken. Versehen mit dem Hinweis, dass die Serviceleistung durch “Air Pegula” einen etwa neunstündige Zeitersparnis mit sich gebracht habe.

Die Mitreisenden Kessler und Blinkova werden sich in Indian Wells übrigens schon sehr bald wiedersehen: Die beiden treffen in Runde eins aufeinander. Mit der Aussicht, dass die Siegerin danach auf Aryna Sabalenka trifft.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells