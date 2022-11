BJK Cup: "Kleine Katastrophe" - Tatjana Maria fehlt Deutschland in der Relegation

Tatjana Maria muss verletzungsbedingt nächste Woche für den Billie Jean King Cup in Rijeka passen. Eva Lys steht beim ITF-Turnier in Shrewsbury im Endspiel.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 05.11.2022, 16:50 Uhr

© Getty Images

Deutschlands Tennisspielerinnen müssen im Kampf um den Klassenerhalt im Billie Jean King Cup in Kroatien auf Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria verzichten. "Leider muss ich mitteilen, dass ich nächste Woche nicht mit den Mädels für Deutschland spielen kann", schrieb Maria bei Instagram. Sie sei "enttäuscht, dass ich nicht dabei sein kann, aber ich brauche jetzt ein paar Wochen Behandlung".

Die 35-Jährige hatte am Donnerstag beim ITF-Turnier in Shrewsbury (Großbritannien) im Achtelfinale gegen die Britin Yuriko Miyazaki eine Bauchverletzung erlitten. Maria begab sich umgehend in ärztliche Behandlung, die Mediziner rieten zu mindestens zwei bis drei Wochen Pause.

Niemeier, Friedsam, Siegemund und Lys im Aufgebot

"Das ist natürlich eine kleine Katastrophe für uns", sagte Teamkapitän Rainer Schüttler dem SID: "Für uns geht es ja um viel, das ist schon ein herber Rückschlag." Dennoch wollen er und die Mannschaft "positiv rangehen und versuchen, alles möglich zu machen".

Schüttler vertraut am 11./12. November in Rijeka auf Jule Niemeier, Anna-Lena Friedsam, Laura Siegemund und Eva Lys. Deutschland hatte die Finalrunde vom 8. bis 13 November in Glasgow durch eine Niederlage im April in Kasachstan verpasst.

Lys in Großbritannien im Endspiel

Dennoch gibt es in diesem Zusammenhang auch eine Erfolgsmeldung zu berichten: Lys hat beim bereits erwähnten ITF-Hartplatz-Turnier in Shrewsbury das Endspiel erreicht. Die 20-jährige Weltranglisten-128. bezwang in der Vorschlussrunde der W100-Veranstaltung die Kroatin Ana Konjuh mit 7:5, 6:2.

Im Finale geht es gegen die an acht gereihte Tschechin Marketa Vondrousova, die ihrerseits die topgesetzte Ukrainerin Anhelina Kalinka mit 7:6 (2) und 6:3 bezwang,

Hier das Einzel-Tableau aus Shrewsbury.