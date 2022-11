Boris Becker - zu Weihnachten als freier Mann nach Deutschland?

Englischen Medienberichten zufolge könnte Boris Becker zu Weihnachten nach Deutschland abgeschoben werden. Grund dafür ist ein spezieller Gesetzespassus. Und die Überfüllung der englischen Gefängnisse.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.11.2022, 12:52 Uhr

Für Boris Becker könnte es gute Aussichten geben

Wie "The Sun" unter Berufung auf Quellen innerhalb des Gefängnisses, in dem Becker inhaftiert ist, berichtet, soll für den dreimaligen Wimbledon-Champion ein Schnellverfahren zum Tragen kommen. In Deutschland hat die BILD-Zeitung als erstes Medium dieses Nachricht aufgenommen. Demnach können ausländischen Straftätern bis zu 135 Tage ihrer Haft erlassen werden, wenn sie zustimmen, in ihr Heimatland abgeschoben zu werden.

Becker war Ende April von einem Londoner Gericht wegen Insolvenzvergehen zu einer Gefängnisstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Seitdem sitzt der mittlerweile 54-jährige in der Strafanstalt Huntercomb ein.