Borna Coric muss nach Schulteroperation für US Open absagen

Der Kroate Borna Coric gab am Mittwoch bekannt, aufgrund einer Schulteroperation, die sich der 24-Jährige Ende Mai unterzogen hatte, bei den US Open 2021 nicht an den Start gehen zu können.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 16.08.2021, 15:54 Uhr

Borna Coric wird bei den US Open 2021 fehlen

Borna Corics Saison 2021 geht wohl als äußerst verkorkste in die noch junge Geschichte des kroatischen Tennistalents ein. Ende Mai gab der 24-Jährige bekannt, dass anhaltende Schulterbeschwerden für seine regelrechte Absagenflut während der europäischen Sandplatzsaison gewesen wären. Schmerzen, die derart starken seien, dass der Weltranglisten-35. sich im Frühsommer einer Operation unterziehen musste.

"Es braucht eine permante Lösung: Nachdem mein Team und ich mit führenden Ärzten gesprochen hat, haben wir entschieden, dass eine Operation die beste Option ist“, hatte Coric damals erklärt. An den Folgen des Eingriffs scheint Borna Coric nun aber noch zu laborieren. Wie am Montag bekanntwurde, wird der Kroate bei den US Open nicht an den Start gehen können. "Trotz einer Menge harter Arbeit habe ich mich noch nicht vollkommen von meiner Schulteroperation erholt“, erklärte der 24-Jährige über die Sozialen Medien.

Gutes Abschneiden im Vorjahr

Er brauche nun noch etwas, um zu dem Level zurückzukehren, dass es benötige, um mit den besten Spielern der Welt zu konkurrieren. Damit fällt dem Kroaten auch das äußerst gute Abschneiden bei den US Open des Vorjahres aus dem Ranking, damals hatte Coric unter anderem Stefanos Tsitsipas besiegt und war erst in einem äußerst knappen Viertelfinale am späteren Finalisten Alexander Zverev gescheitert.

Aktuell ist Borna Coric noch auf Rang 35 der ATP-Weltrangliste zu finden, das letzte Match auf der Tour liegt beim Kroaten jedoch schon einige Zeit in der Vergangenheit. Nach seiner bitteren Zweitrundenniederlage bei den Australian Open ging der 24-Jährige nur noch in Rotterdam Anfang März an den Start, wo er im Halbfinale an Marton Fucsovics scheiterte.