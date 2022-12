Borna Coric schlägt Dominic Thiem - als Comeback Player 2022

Borna Coric ist von der ATP als Comeback Player des Jahres 2022 ausgezeichnet worden. Der ebenfalls nominierte Dominic Thiem ging damit leer aus.

© Getty Images Borna Coric hat in Cincinnati sein erstes 1000er-Turnier gewonnen

Der letzte ganz große sportliche Triumph blieb Borna Coric am Ende seiner Comeback-Saison dann doch noch versagt: Beim Davis-Cup-Finalturnier in Málaga schien alles für einen kroatischen Sieg angerichtet, Coric trug seinen Teil im Halbfinale gegen Australien mit einem Einzelsieg auch bei. Dann aber verloren Nikola Mektic und Mate Pavic das entscheidende Doppel. Für Coric war es dennoch eine beeindruckende Spielzeit, gekrönt mit dem ersten Erfolg bei einem ATP-Masters-1000-Turnier. In Cincinnati schlug der 26-Jährige nacheinander Lorenzo Musetti, Rafael Nadal, Roberto Bautista Augut, Félix Auger-Aliassime, Cameron Norrie und im Endspiel Stefanos Tsitsipas. Ein paar Wochen später in Wien stand Coric dann auch noch einmal im Halbfinale, unterlag allerdings Denis Shapovalov.

Coric wird an Position 26 überwintern. Ein weiterer Grund, warum die Auszeichnug des Comeback Players für das Jahr 2022 an ihn und nicht an den ebenfalls nominierten Dominic Thiem ging. Der Österreicher hatte seine Saison in Marbella begonnen und sich mit starken Ergebnissen, vor allem im Herbst, wieder an die erweiterte Weltspitze herangetastet.

Keine Überraschung gab es auch bei der Wahl des Coaches der abgelaufenen Saison: Da machte Juan Carlos Ferrero, einst selbst die Nummer eins der Welt, das Rennen. Ferrero ist bekanntlich für die Agenden von Carlos Alcaraz zuständig, den er 2022 bei den US Open zum ersten Grand-Slam-Titel und an die Spitze der ATP-Charts geführt hat.