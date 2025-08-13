Braucht Cincinnati ein Dach?

In die Erneuerung der Anlage für das 1000er-Event in Cincinnati, das ja genau genommen in Mason, Ohio, ausgetragen wird, wurde mehr als eine Viertelmilliarde US Dollar investiert. Hat man ein Dach über wenigstens einem Court vergessen?

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.08.2025, 04:22 Uhr

© Getty Images Jasmine Paolini hätte auch bei Sonnenschein nichts gegen mehr Schatten einzuwenden

Die Veranstalter des 1000er-Turniers in Cincinnati haben am Dienstagabend natürlich alles richtig gemacht. Sowie eine Wetterwarnung herein geflattert war, wurde der Spielbetrieb unterbrochen. Auf dem Grandstand ein paar Augenblicke später als auf dem Center Court, so konnte Alexander Zverev immerhin noch das wahrscheinlich entscheidende Break zum 5:4 im zweiten Satz gegen Brandon Nakashima bewerkstelligen. Im größten Stadion wurden Jessica Pegula und Magdalena Frech bei Satzgleichstand in die Kabinen geschickt. Und wenig später ganz nach Hause.

Denn es hat „Cars and Dogs“ geregnet, dazu ein Reigen an Blitzen, der als ursprünglicher Grund für die Unterbrechung genannt wurde. Die Tribünen wurden also mit gutem Recht geräumt, Sicherheit geht vor.

München muss ein Dach liefern

Und dennoch darf man ja mal zart nachfragen: Da wird im Lindner Family Center mehr als eine Viertelmilliarde US Dollar verbaut, die Location hat dadurch zweifelhaft gewonnen. Aber auf die Idee, wenigstens einen Court zu überdachen, ist niemand gekommen? Das hätte ja gleich mehrere Vorteile - denn nicht nur vor dem Regen wären die Profis dann geschützt. Sondern im Zweifel auch vor der Hitze, die in Cincinnati Jahr für Jahr herrscht.

Nun ist das besondere Layout der Tribünen rund um den Center Court in Cincy denkbar ungeeignet für die Konstruktion eines Daches. Andererseits sollte man schon im Hinterkopf haben, dass die ATP den Veranstaltern der BMW Open freundlich, aber sehr bestimmt zur Bedingung für den Aufstieg in die 500er-Kategorie gemacht haben, dass beim MTTC Iphitos ein Stadion mit Dach gebaut wird. Damit es zuverlässig TV-Bilder gibt. Dieses Vorhaben, das in den kommenden Jahren umgesetzt werden soll, stößt bei einigen Münchnern nicht zwingend auf viel Liebe.

Aber einem 1000er wie in Cincinnati wird die ATP sicherlich nicht so schnell hohe Hürden aufstellen.