Carlos Alcaraz - Alle bisherigen Erfolge des "neuen Königs"

In einer bunten Bilderschau huldigen wir Wimbledon-Champion Carlos Alcaraz und beleuchten dabei alle seine bisherigen Turniererfolge.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 19.07.2023, 16:41 Uhr

© Getty Images Sein wohl bislang größter Erfolg: Carlos Alcaraz schlägt im Wimbledon-Finale 2023 Novak Djokovic in fünf Sätzen

Mit dem Finalerfolg beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon hat Carlos Alcaraz bereits mit 20 Jahren quasi Kultstatus erreicht. Aber es war mitnichten der erste große Erfolg, den der amtierende Weltranglisten-Erste auf der Herren-Tour einfahren konnte. Während 2021 "nur" zwei Finalsiege gelangen, war bereits 2022 der Bär los. 13 Titel konnte "Carlitos" innerhalb zweier Profijahre erringen, jeweils vier davon in der World-Tour-500- und in der Masters-1000-Kategorie. Klickt Euch hier durch alle bisherigen Turniersiege des jungen Spaniers:

Liking Home 🏠 Thiem in 4 sets https://t.co/a7yiYcdG5u — Brad Gilbert (@bgtennisnation) — Brad Gilbert (@bgtennisnation) September 12, 2020 021_a7d3dedae0.jpg" width="600" height="400" alt="" /> © GEPA pictures Umag 2021: Alcaraz - Richard Gasquet 6:2, 6:2 - just vom ersten Turniererfolg des Spaniers haben wir keine Bildaufnahmen, daher "nur" ein Symbolbild vom Antreten 2021 im wunderschönen Kitzbühel © Getty Images Next Gen Finals Mailand 2021: Alcaraz - Sebastian Korda 4:3 (5), 4:2, 4:2 - Carlos und Andrea Gaudenzi posieren im Corona-Style © Getty Images Rio de Janeiro 2022: Alcaraz - Diego Schwartzman 6:4, 6:2 - In Brasilien schlägt der damals noch 18-jährige Iberer zum ersten Mal bei einem 500er-Event zu © Getty Images Miami 2022: Alcaraz - Casper Ruud 7:5, 6:4 - Nur kurz darauf dann auch der erste Masters-1000-Triumph im sonnigen Florida (und nebenbei auch der erste Erfolg auf Outdoor-Hartplatz) © Getty Images Barcelona 2022: Alcaraz - Pablo Carreno Busta 6:3, 6:2 - in der katalanischen Metropole gelingt Carlos der erste Titelgewinn auf heimischen Boden © Getty Images Madrid 2022: Alcaraz - Alexander Zverev 6:3, 6:1 - in der spanischen Hauptstadt lässt "Carlitos" Alexander Zverev absolut keine Chance © Getty Images US Open 2022: Alcaraz - Casper Ruud 6:4, 2:6, 7:6 (1), 6:3 - es war nur eine Frage der Zeit. Der Spanier rauschte in New York zu seinem ersten Grand-Slam-Titel © Getty Images US Open 2022: Mit erst 19 Jahren hat Carlos Alcaraz bereits das geschafft, wovon tausende Tennisprofis nur träumen können © Getty Images Buenos Aires 2023: Alcaraz - Cameron Norrie 6:3, 7:5 - Auch das Jahr 2023 lässt sich gut an für den damals noch immer erst 19-jährigen Iberer © Getty Images Indian Wells: Alcaraz - Daniil Medvedev 6:3, 6:2 - Nach dem Miami-Titel im Vorjahr holt sich Carlos 2023 die andere Hälfte des Sunshine-Doubles in der kalifornischen Wüste © Getty Images Barcelona 2023: Alcaraz - Stefanos Tsitsipas 6:3, 6:4 - Barceolna zum Zweiten. Wird "Carlitos" der nächste heimische Seriensieger nach Rafael Nadal © Getty Images Madrid 2023: Alcaraz - Jan-Lennard Struff 6:4, 3:6, 6:3 - auch in Madrid schlägt der Spanier erneut zu. Jan-Lennard Struff holt zumindest einen Satz im Endspiel - ein Kunststück, das abseits der Grand-Slam-Turnier noch niemand anderem gelungen ist © Getty Images Queen's Club 2023: Alcaraz - Alex de Minaur 6:4, 6:4 - bereits beim Vorbereitungsturnier für Wimbledon im Londoner Queen's Club zeigt Carlos, dass er auch auf Rasen etwas auf dem Kasten hat © Getty Images Wimbledon 2023: Alcaraz - Novak Djokovic 1:6, 7:6 (6), 6:1, 3:6, 6:4 © Getty Images Wimbledon 2023: Mit dem Finalerfolg über Novak Djokovic beweist Carlos Alcaraz endgültig, dass er absolut in der Lage ist, das Zepter im Herrentennis zu übernehmen und dieses auch länger in der Hand zu behalten