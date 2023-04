Carlos Alcaraz: Als Topfavorit nach Paris?

Carlos Alcaraz ist mit einem Titelgewinn beim ATP-500-Event von Barcelona in die europäische Sandplatzsaison gestartet. Wird der Youngster der Mann sein, den es in wenigen Wochen in Paris zu schlagen gilt?

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 24.04.2023, 16:12 Uhr

Carlos Alcaraz könnte als Topfavorit nach Paris reisen

Carlos Alcaraz hat gelernt, mit Rückschlägen umzugehen. Wie es dem Spanier gelingt, trotz vielfältiger Verletzungssorgen bei dessen Rückkehr auf die ATP-Tour Mal für Mal absolut am Punkt zu agieren und Höchstleistungen auf den Platz zu bringen, ist durchaus eine Facette des Spaniers, die zu beeindrucken vermag. Eine von vielen, wohlgemerkt.

Eine solche Rückkehr ist dem Spanier auch in Barcelona gelungen. Fehlte der Weltranglistenzweite noch zum Auftakt in die europäische Sandplatzsaison in Monte-Carlo, so meldete sich "Carlitos" auf heimischem Boden eindrucksvoll zurück: Ohne Satzverlust sicherte sich der 19-Jährige seinen dritten Titelgewinn der Saison. Und das mit einem dominanten Zweisatzerfolg im Endspiel über Stefanos Tsitsipas.

Alcaraz Topfavorit in Paris?

Damit ist dem Youngster die Generalprobe für Mission Titelverteidigung beim ATP-Masters-1000-Event von Madrid in wenigen Tagen durchaus gelungen. Und es ist dem 19-Jährigen außerdem gelungen, ein kräftiges Ausrufezeichen in Richtung Konkurrenz zu senden. Auch und insbesondere mit Blick auf die French Open.

Denn die Konkurrenz, sie strauchelt. Novak Djokovic plagen kleinere Wehwechen und ein Kaltstart in die Sandplatzsaison, Rafael Nadal hingegen ist noch immer nicht bereit für eine Rückkehr auf den Matchcourt. Und dahinter? Gibt es seit der Demontage von Stefanos Tsitsipas wenige Kandidaten, die als ernsthafte Gefahr für den Spanier scheinen.

Auch Alcaraz selbst macht keinen Hehl daraus, dass der Blick bereits eindeutig auf die French Open gerichtet ist: "Bei diesen beiden Turnieren, in diesen Wochen, kann alles passieren. Roland Garros ist ein klares kurzfristiges Ziel. Es ist ein Turnier, das ich unbedingt gewinnen möchte, aber im Moment konzentrieren wir uns auf Madrid und Rom", erklärte der Weltranglistenzweite nach seinem Sieg in Barcelona. "Das Turnier hier in Barcelona zu gewinnen, gibt einem zusätzliches Selbstvertrauen für das, was noch kommen wird."