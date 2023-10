Carlos Alcaraz: „Denke fast bei jedem Training an Djokovic“

Carlos Alcaraz könnte mit einem Finaleinzug in Shanghai die Spitze im Race to Turin übernehmen. Was dem Spanier sehr wohl bewusst ist.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.10.2023, 21:22 Uhr

Abgerechnet wird am Jahresende. Genauer gesagt: nach den ATP Finals in Turin. Dann nämlich steht fest, wer als Weltranglisten-Erster überwintern wird: Novak Djokovic oder Carlos Alcaraz. Derzeit liegt Djokovic in der Jahreswertung vorne, was bei drei Grand-Slam-Championaten und einer weiteren Finalteilnahme in Wimbledon auch nicht weiter verwunderlich ist. Allerdings hat der Serbe zwei 1000er-Turniere nicht spielen dürfen (in Indian Wells und Miami) und bei zwei weiteren freiwillig ausgesetzt (Kanada und in der aktuellen Woche in Shanghai).

Worin wiederum die Chance für Carlos Alcaraz liegt, der im Augenblick im Race 580 Punkte hinter Djokovic liegt. Das heißt: Sollte der an Position eins gesetzte Spanier in Shanghai das Endspiel erreichen, würde er Novak Djokovic in der Jahreswertung überholen. Dass Alcaraz dies ein Anliegen ist, hat er gleich nach seiner Ankunft in Shanghai deutlich gemacht.

Alcaraz von Djokovic beeindruckt

„Ich denke an ihn fast bei jedem Training, da gibt es kein Herumreden“, erklärte der regierende Wimbledon-Sieger also. „Ich trainiere mit einem Ziel. Ich fahre mit einem Ziel zu den Turnieren: Nämlich um das Jahr als Nummer eins abzuschließen.“

Dazu darf er sich keine Schwächen leisten, wie Alcaraz weiß. Denn Novak Djokovic verfolgt ja dasselbe Ziel. „Er ist zu 100 Prozent fokussiert. Wenn ich ihm beim Training zusehe, dann will ich, dass ich mich so bewege und spiele wie er. Er gibt in jedem Training und jedem Match 100 Prozent, und das versuche ich auch in meinem Spiel.“

In Shanghai wird als erster Gegner der Franzose Gregoire Barrere die Erfahrung machen, ob die Anstrengungen von Alcaraz gefruchtet haben.

