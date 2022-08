Carlos Alcaraz, die US Open und eine völlig andere Ausgangslage

Carlos Alcaraz wird als Mitfavorit in die am 29. August startenden US Open gehen. Dennoch sind die Vorzeichen gänzlich andere als noch bei den French Open.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 21.08.2022, 08:55 Uhr

Carlos Alcaraz geht als Mitfavorit in die US Open

Im Vorfeld der French Open hat Carlos Alcaraz ein Turnier alleine gezeigt, dass der Youngster gegen alle drei Top-Favoriten auf den Titelgewinn beim zweiten Major-Turnier des Jahres gewinnen kann: Mit Rafael Nadal, Novak Djokovic und Alexander Zverev räumte der 19-Jährige nacheinander gestandene Spieler aus der Weltspitze in teils beeindruckender Manier aus dem Weg, um beim ATP-Masters-1000-Event von Madrid zu triumphieren.

Nun, im Vorfeld der US Open, haben dem Mann aus El Palmar zwei Turniere gezeigt, dass auch gegen die Garde eine Reihe weiter hinter schnell einmal Endstation sein könnte. Montreal: knappe Niederlage gegen einen groß aufspielenden Tommy Paul. Cincinnati: knappe Niederlage gegen einen groß aufspielenden Cameron Norrie. Matches, die der Spanier in den großartigen Wochen der europäischen Sandplatzsaison wohl beide für sich entschieden hätte.

Alcaraz etwas weniger im Scheinwerferlicht

Zwar wird der junge Spanier in gut einer Woche auch in New York City zum Kreis der absoluten Topfavoriten zählen, ein ähnlicher, allumfassender Hype um die Person Carlos Alcaraz wie im Zuge der French Open ist für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres jedoch nicht zu erwarten. Und genau das könnte gut für den 19-Jährigen sein, der in den letzten Wochen bereits verlauten ließ, dass es nicht immer einfach sei, mit dem Siegesdruck umzugehen.

Dieser wird in New York City freilich nicht gänzlich entfallen, aber: die Anhängerschaft hat sich mittlerweile daran gewöhnt, dass die volle Dominanz durch den 19-jährigen Überflieger doch noch vertagt sein könnte. Denn: die Dichte bei den Männern ist eine enorme. Frag nach bei Cameron Norrie und Tommy Paul. "Es tut weh, Spiele wie das gestrige zu verlieren, aber man muss das Positive für die US Open bewahren", schrieb Alcaraz tags nach der Niederlage gegen den Briten. An Selbstvertrauen wird es Alcaraz wohl auch in Flushing Meadows nicht mangeln.

Alcaraz und der Italiener-Fluch

Was Alcaraz zudem gelegen kommen könnte: Die ganz großen Favoriten in New York City gibt es nicht. Novak Djokovic und Alexander Zverev werden wohl aller Voraussicht nach nicht an den Start gehen können, Rafael Nadal ist zwar fit, aber nicht im absoluten Matchrhythmus. Und Vorjahressieger Daniil Medvedev? Der baut langsam Form auf, agiert am nordamerikanischen Hardcourt (noch) aber weniger dominant als es dies vor zwölf Monaten der Fall war.

Eine Sache wird Carlos Alcaraz in New York City aber jedenfalls abstellen müssen, will der Spanier beim letzten Major-Event des Jahres für den großen Coup sorgen: den Italiener-Fluch, der den 19-Jährigen durch die gesamte Saison 2022 begleitet. Mit Matteo Berrettini, Jannik Sinner und Lorenzo Musetti ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich dem Spanier erneut ein Mann aus Südeuropa entgegenstellen wird. Und exakt dann wird Alcaraz wieder die Selbstverständlichkeit aus dem Vorfeld der French Open benötigen. Auch, wenn die Vorzeichen vor den US Open völlig andere sind.