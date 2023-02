Carlos Alcaraz - Diese Kampfansage war nicht zu überhören

Carlos Alcaraz legte mit dem Turniersieg in Buenos Aires einen perfekten Start in die Saison 2023 hin. Mit dem Spanier ist auch in diesem Jahr zu rechnen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.02.2023, 19:22 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz holte in Buenos Aires den Titel

Der kometenhafte Aufstieg des Carlos Alcaraz war eine der Geschichten der abgelaufenen Tennissaison. Durch seinen Triumph bei den US Open hievte sich der 19-jährige Spanier sogar auf Weltranglistenplatz eins. Und musste diesen erst nach den diesjährigen Australian Open an Novak Djokovic abgeben.

Während Djokovic in Melbourne seinen 22. Grand-Slam-Titel holte, war Alcaraz aufgrund einer Beinverletzung zum Zuschauen verdammt. Inwieweit der Teenager für Djokovic bei dessen Lieblingsturnier eine Herausforderung dargestellt hätte, ist zu diesem Zeitpunkt wahrlich keine Diskussion mehr wert. Anzunehmen ist aber, dass mit Alcaraz auch 2023 zu rechnen sein wird. Das stellte er bei seinem Comeback in Buenos Aires eindrucksvoll unter Beweis.

Alcaraz gab auf dem Weg zum Titel nur einen Satz ab und präsentierte sich in der argentinischen Hauptstadt in beneidenswerter Form. "Zu meinem ersten Turnier nach vier Monaten zu kommen (und dieses zu gewinnen, Anm.), ist wirklich etwas Besonderes", meinte der Weltranglistenzweite, den am Ende der abgelaufenen Saison Bauchmuskelprobleme außer Gefecht gesetzt hatten, nach dem Finalerfolg über Cameron Norrie.

"Ich habe mich im Finale sehr wohl gefühlt", führte Alcaraz aus und sendete damit einhergehend eine eindringliche Kampfansage an die Konkurrenz. Für den 19-Jährigen geht es in dieser Woche beim ATP-500-Event in Rio de Janeiro weiter. Alles andere als ein weiterer Turniersieg des Teenagers wäre eine große Überraschung. Wohl auch für den so erfolgsverwöhnten Alcaraz selbst.