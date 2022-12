Carlos Alcaraz kann mit Verlust der Nummer eins leben

Carlos Alcaraz geht als großer Gejagter in die Saison 2023. Der Spanier kann sich aber durchaus vorstellen, sich auch wieder in der Rolle als Jäger wohlzufühlen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.12.2022, 15:56 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz könnte bald vom Gejagten zum Jäger werden

Natürlich: Carlos Alcaraz könnte es so machen wie Ashleigh Barty: Nämlich als Branchenprimus in den Ruhestand treten, auf dass die vielen Konkurrenten auf ewig mit dem Makel leben müssen, das sie es nicht geschafft haben, Alcaraz den Nummer-Eins-Status abzunehmen. Dazu ist der US-Open-Champion dieses Jahres aber noch bei weitem zu jung und zu heiß auf neue Erfolge. Dass er den Platz an der Sonne vielleicht schon bald nicht mehr innehaben wird, preist der 19-jährige Spanier mit ein.

„Ich werde diese Position verlieren“, erklärte Alcaraz vor ein paar Tagen gegenüber Arab TV. „Aber der Punkt ist ja, sie wieder zu erlangen und auf Platz eins so lange zu sein, wie es geht.“

Alcaraz mit viel Lob für Swiatek

Nun ist das Tennisjahr 2022 grundsätzlich in Sachen Ranking nicht unglücklich für Carlos Alcaraz verlaufen: Alexander Zverev war in Roland Garros zwei Siege vom erstmaligen Sprung an die Spitze der Weltrangliste entfernt. Der Sturz gegen Rafael Nadal kam dazwischen. Nadal selbst hätte bei besserer Gesundheit ebenfalls vor seinem jungen Landsmann stehen können. Und der Umstand, dass Novak Djokovic für seinen Wimbledon-Triumph keine ATP-Punkte mitgenommen hat und darüber hinaus weder bei den Australian Open noch den US Open noch bei den 1000ern in den USA und Kanada teilnehmen durfte, hat maßgeblich geholfen.

Andererseits war Alcaraz ja für keine dieser schicksalshaften Wendungen verantwortlich. Er hat einfach verdammt gutes Tennis gezeigt, mit Highlight-Turnieren wie Miami, Madrid und eben New York City. Mit dem Druck der Nummer eins muss Carlos Alcaraz sicher erst umzugehen lernen, der Herbst 2022 fiel ja nicht ganz so erfolgreich aus. Weshalb der Blick zu Iga Swiatek, der Dominatorin der WTA-Tour, durchaus ehrfurchtsvoll ausfällt: „Für mich war ihr Jahr einfach unglaublich. Sie hat den Rekord für die längste Siegesserie in diesem Jahrhundert gebrochen. Das ist großartig.“