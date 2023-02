Carlos Alcaraz kann Novak Djokovic ein-, aber nicht überholen

Das Comeback vergangene Woche in Buenos Aires ist Carlos Alcaraz mit dem Turniersieg brillant geglückt. Gelingt dem Spanier in Rio de Janeiro dasselbe Kunststück, könnte er in den ATP-Charts mit Novak Djokovic gleichziehen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.02.2023, 20:21 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic und Carlos Alcaraz führen die ATP-Charts an

Novak Djokovic wird auch am kommenden Montag die ATP-Weltrangliste anführen, so viel steht unabhängig vom Verlauf des ATP-Tour-500-Turniers in Rio de Janeiro fest. Allerdings könnte der kuriose Fall eintreten, dass der Branchenprimus exakt gleich viele Punkte auf seinem Konto stehen hat wie der erste Verfolger. Dann nämlich, wenn Carlos Alcaraz nach Buenos Aires auch in Rio gewinnt.

Beide Spieler stünden dann bei 6.980 Punkten. Der Tiebreaker sind dann jene Zähler, die bei den Grand-Slam-Turnieren, bei den ATP-Masters-1000-Events und bei den ATP Finals gewonnen wurden. Bei letzteren fehlte Alcaraz verletzt, ansonsten war es Djokovic, der gezwungenermaßen etwa bei den US Open, in Indian Wells, Miami, Kanada und Cincinnati keine Punkte sammeln konnte. Und dem für seinen Triumph in Wimbledon nichts für die Charts Zählbares zugeschrieben wurde.

Djokovic bei den großen Turnieren besser als Alcaraz

Umso erstaunlicher, dass Novak Djokovic bei seinen wenigen Auftritten bei den größten Turnieren doch mehr Punkte sammeln konnte als Carlos Alcaraz: 5.820 zu 5.090. Dieses Defizit wird Alcaraz selbst mit dem Sunshine Double nicht wettmachen können (immer vorausgesetzt, Djokovic darf weiterhin nicht in die USA einreisen). Denn in Miami hat der Spanier im vergangenen Jahr gewonnen und muss also 1.000 Zähler verteidigen. In Indian Wells gab es für das Viertelfinale 360 Punkte. Selbst wenn Carlos Alcaraz also im Tennis Paradise zuschlagen sollte, würde es über diesen Weg nichts mit einer Ablöse an der Spitze der ATP-Charts.

Interessant könnte es lediglich in der kommenden Woche werden: Carlos Alcaraz werden alle in Acapulco errungenen Punkte gutgeschrieben, Novak Djokovic hat in Dubai immerhin 90 Zähler für das Viertelfinale im Vorjahr (Niederlage gegen Jiri Vesely) zu verteidigen.