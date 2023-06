Carlos Alcaraz - Was macht das Handgelenk?

Carlos Alcaraz hat sich bei seiner French-Open-Halbfinalniederlage gegen Novak Djokovic leicht am Handgelenk verletzt. Die Rasensaison will der 20-Jährige dennoch wie geplant absolvieren.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.06.2023, 09:00 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Carlos Alcaraz wird im Londoner Queen's Club aufschlagen

Für Carlos Alcaraz endeten die French Open 2023 gleich in mehrfacher Hinsicht auf enttäuschende Art und Weise. Der Spanier musste im Halbfinale gegen Novak Djokovic den Traum von seinem zweiten Grand-Slam-Titel begraben und wurde darüber hinaus von seinem Körper im Stich gelassen. Wie am Dienstag bekannt wurde, beeinträchtigten den 20-Jährigen gegen den serbischen Superstar aber nicht nur die augenscheinlichen Krämpfe.

Alcaraz hatte gegen Djokovic nach einem Sturz auf beide Hände auch mit Problemen am linken Handgelenk zu kämpfen. Das bestätigte Juanjo López, der Arzt des Youngsters, in einem Interview mit dem spanischen Journalisten Juan Cervantes. Eine lange Ausfallzeit schloss López allerdings kategorisch aus.

Hatte hinter Alcaraz' Teilnahme im Queen's Club dennoch ein Fragezeichen gestanden, so sorgte der Weltranglistenzweite am Dienstagabend mit einem Posting in den sozialen Medien für Klarheit. Demnach wird der amtierende US-Open-Sieger seine Rasensaison in der kommenden Woche in London eröffnen.

Im Vorjahr schlug Alcaraz auf Rasen nur beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon auf, wo er im Achtelfinale an Jannik Sinner scheiterte. Auf Gras wartet der 20-Jährige noch auf seinen ersten Turniersieg. Diesen kleinen Makel könnte Alcaraz in der kommenden Wochen beseitigen. Vorausgesetzt, das Handgelenk hält.