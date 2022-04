Carlos Alcaraz: Wenn plötzlich der spanische König anruft

Dass die jüngsten Leistungen von Carlos Alcaraz außergewöhnlich sind, hat sich längst herumgesprochen. In Spanien sogar so weit, dass der 18-Jährige einen Anruf von König Felipe VI erhielt.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 07.04.2022, 11:47 Uhr

Erstmal dran gewöhnen: Miami-Champion Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz wurde in Miami zum jüngsten Sieger aller Zeiten. Auf dem Weg zu seinem historischen Sieg schlug Alcaraz drei der zehn besten Spieler der Welt. Er nahm Stefanos Tsitsipas (Nr. 5) aus dem Turnier, beendete die Siegesserie von Hubert Hurkacz (jetzt Nr. 14) und besiegte im Finale Casper Ruud (Nr. 7). Bei diesem beeindruckenden Lauf verlor der junge Spanier nur einen einzigen Satz (gegen Miomir Kecmanovic). Und all das, nachdem er wenige Tage zuvor schon das Halbfinale von Indian Wells erreicht hatte. Keine Frage: Er ist der Mann der Stunde.

Am Telefon nervöser als im Match

Nach seinem Turniersieg in Miami erhielt Alcaraz einen Anruf von Spaniens König, Felipe VI. Der rief an, um ihm persönlich zu seinem Erfolg an der amerikanischen Ostküste zu gratulieren. Im Gespräch mit der Presse nach dem Spiel sagte Alcaraz: „Es ist ziemlich erstaunlich, den Anruf des spanischen Königs zu bekommen. Ich war nervöser wegen dieses Anrufs als wegen des Matches. Aber ja, es ist ziemlich erstaunlich, dass der spanische König dir zu der harten Arbeit gratuliert, die du jeden Tag absolvierst. Es ist etwas, mit dem du natürlich nie gerechnet hättest. Es ist wunderbar. Ich hoffe, ihn in Spanien zu treffen.“