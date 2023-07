Caroline Wozniacki: Jetzt steht ihr Comeback-Datum fest

Die Ankündigung von Caroline Wozniacki, auf die WTA-Tour zurückzukehren, war eine faustdicke Überraschung. Dass es beim Turnier in Montreal sein wird, war bekannt. Nun wissen wir aber, an welchem Tag genau die Dänin ihr Comeback feiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.07.2023, 13:18 Uhr

Die ehemalige Weltranglistenerste Caroline Wozniacki wird ihr erstes Match nach ihrer Rückkehr auf die Tour am 8. August in Montreal bestreiten. Das gaben die Veranstalter der beim National Bank Open bekannt. Die 33-Jährige hatte im Juni überraschend ihr Comeback angekündigt.

Wozniacki, die 2018 die Australian Open gewann, hatte im 2020 nach den Australian Open ihre Karriere beendet. In Montreal wird sie mit einer Wildcard an den Start gehen.

Wozniacki hatte ihre Karriere beendet, um eine Familie zu gründen. Mittlerweile ist sie zweifache Mutter. "In den letzten drei Jahren habe ich die Zeit mit meiner Familie wiedergutmachen können, ich bin Mutter geworden und habe zwei wundervolle Kinder, für die ich so dankbar bin", sagte Wozniacki bei der Ankündigung ihres Comebacks in einem „Vogue“-Artikel. Wozniacki weiter: "Aber ich habe noch Ziele, die ich erreichen will. Ich möchte meinen Kindern zeigen, dass man seine Träume unabhängig vom Alter oder der Rolle verwirklichen kann. Wir haben als Familie entschieden, dass es jetzt Zeit ist. Ich komme zurück und ich kann es kaum erwarten!"