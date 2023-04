Casper Ruud: Deshalb ist Rafael Nadal in Paris so dominant

Casper Ruud hat gegenüber Eurosport erklärt, wieso Rafael Nadal aus seiner Sicht in Paris so schwer zu besiegen sei.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 08.04.2023, 22:19 Uhr

Casper Ruud musste sich bereits einmal im Paris-Finale Rafael Nadal geschlagen geben

Casper Ruud ist nur einer von sehr, sehr vielen, die es über die Jahre versucht haben - und gescheitert sind. Wie so viele zuvor hatte auch der Norweger im Endspiel der French Open gegen Rafael Nadal über weite Strecken der Partie nur eine Statistenrolle inne, zu sicher, zu dominant, zu überragend agierte der Mallorquiner in seinem zweiten Wohnzimmer am Bois de Bolougne.

Rafael Nadal und die French Open - es ist eine der ganz besonderen Erfolgsgeschichten im modernen Herrentennis. Und es ist eine Geschichte von großer, schier unglaublicher Dominanz. Dominanz, die ihren Grund hat, wie Casper Ruud nun erklärte. Der Untergrund, so Ruud, sei eine Erklärung für die Bilanz des Mallorquiners, denn dieser erlaube es Nadal, seine Schläge besser vorzubereiten. Mit negativen Begleiterscheinungen für dessen Kontrahenten.

Nadal und die Aura

"Wenn du gegen Rafa auf Gras oder so spielst (...), fühlst du dich, als könntest du zumindest da rausgehen und einige Winner schlagen und ihn damit aus seiner Komfortzone bringen", so Ruud. "Auf Sand kannst du das nicht wirklich machen, weil er die Zeit hat, seine Schläge vorzubereiten, er hat die Zeit, um gut aus der Defensive zu spielen", sagte der Norweger. Und wenn der Spanier sich gut fühle, dann gäbe es ohnedies nicht viel, das man machen könne.

Dazu komme natürlich auch die Aura des Spaniers. "Wenn man Rafa in Roland-Garros schlagen will, denkt man vor dem Match: 'Ok, ich muss mindestens viereinhalb Stunden lang das beste Match meines Lebens spielen, denn auch wenn ich gut spiele, wird auch er unglaublich spielen'", sagte der Norweger. "Wenn ich gut spiele, spielt er gut, also wird es ein langes Match. Und nicht viele Spieler sind darauf vorbereitet, das zu tun", so Ruud.

Auch er selbst sei indes ein Spieler, der sich auf Sand wohlfühle - und damit eine Besonderheit auf der Tour. "70 oder 75" der Top-100 der Weltrangliste würden demnach lieber auf Hardcourt spielen, viele würden den Untergrund überhaupt nicht mögen. Bei Ruud sieht die Sache anders aus. "Ich habe das Gefühl, einer von ihnen zu sein (Anm. einer von den Spielern die das Spiel auf Sand mögen), und ich denke, das könnte ein gewisser Vorteil sein." Wenn da nicht Rafael Nadal und die French Open wären.