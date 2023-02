Casper Ruud modelt für die VOGUE

An diesem Wochenende steht für Casper Ruud die Davis-Cup-Begegenung mit Serbien in Oslo auf dem Programm. So nebenbei hat der Norweger aber auch in der Modewelt seine Spuren hinterlassen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.02.2023, 09:16 Uhr

© Instagram/Casper Ruud Bleiben Sie ganz natürlich!

Sportlich ist Casper Ruud nicht hunderprozentig glücklich in das Tennisjah 2023 gestartet. Das Aus bei den Australian Open kam für den dort an Position zwei gesetzten Norweger schon in Runde zwei gegen Jenson Brooksby. Was nicht Ruuds Ansprüchen entspricht: Schließlich konnte er in der vergangenen Spielzeit die Endspiele in Roland Garros, bei den US Open und auch bei den ATP Finals in Turin erreichen.

Wenn der frühe Abschied etwas Gutes mit sich gebracht hat, dann vielleicht den Umstand, dass sich Ruud nun ein paar Tage länger auf das Davis-Cup-Treffen mit Serbien vorbereiten konnte, das an diesem Wochenende in Oslo ausgetragen wird. Dabei geht es für die Norweger um die erstmalige Qualifikation für die Zwischenrunde, die im Herbst ausgetragen wird. Wo genau, das hängt auch davon ab, wer sich in der ersten Runde der Weltrguppen-Action durchsetzt.

Rechtzeitig zum Heimauftritt in Oslo zeigt sich Casper Ruud in der VOGUE Scandinavia aber auch von einer anderen Seite. Kein Tennis-Racket weit und breit, kein Sand am Schuhwerk. Stattdessen sieht man den siebenmaligen Turniergewinner auf der ATP-Tour im sportlichen Freizeitoutfit - oder aber auch im eleganten, wiewohl gemütlichen Hausanzug.

Dass sich Modezeitschriften im Tennissport nach geeigneten Models umsehen, ist indes nichts Neues. So durften sich auch schon Dominic Thiem, Alexander Zverev oder Taylor Fritz über längere Strecken in einschlägigen Publikationen erfreuen.