Casper Ruud Open – Ruud veranstaltet Juniorenturnier

Der 24-jährige Topspieler Casper Ruud nimmt sich sein Idol Rafael Nadal zum Vorbild und gibt etwas zurück. Über seine Website gibt er bekannt, dass er in seinem Heimatclub ein Turnier für unter 14-jährige veranstaltet.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 27.12.2022, 08:00 Uhr

© Getty Images Casper Ruud will Jugendlichen mit Turnier Einblicke ins Profileben geben

Casper Ruud wird vom 10. bis zum 12. Februar nächsten Jahres ein Juniorenturnier in seinem Heimatland organisieren. Die Kampfspiele für norwegische Kinder zwischen zwölf und vierzehn (in den Kategorien U12 und U14) sind für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos.

Ablauf des Turniers

Am Freitag wird der Weltranglisten-Dritte die Veranstaltung in seinem Heimatclub „Snarøya Tennisklubb“ eröffnen. Er steht den Kindern mit seinen Erfahrungen für Fragen zu Verfügung und redet über Themen wie Respekt vor Gegnern, Freunden, Konkurrenten und auch Schiedsrichtern und Organisatoren. Außerdem gewinnen TeilnehmerInnen einen Einblick in seine Arbeitsmoral und das richtige Verhalten auf dem Platz. Zum Signieren ist im Anschluss daran Zeit. Casper Ruud können die Kinder und Jugendlichen während des Turniers auch beim Training zuschauen. Aber nicht nur der Norweger, sondern auch sein Team bestehend aus Trainern und Eltern – die beide ja eine Hybrid-Rolle erfüllen als Cheftrainer und Administratorin – werden zu verschiedenen Themen sprechen.

Philosophie

Mit dieser Veranstaltung will Ruud zeigen, dass man von einem kleinen Land wie Norwegen aus seinem Traum folgen und gleichzeitig der nächsten Generation etwas zurückgeben kann. Der 24-Jährige hat schon neun Titel in seiner Karriere und zwei Grand-Slam-Finalteilnahmen dieses Jahr zu vermerken. Er wurde dieses Jahr sogar mit der Afterposten Goldmedialle als Sportler des Jahres in Norwegen und dem Stefan Edberg Sportsmanship Award ausgezeichnet. Über das ganze Wochenende soll dennoch die Freude am Tennis im Vordergrund stehen.