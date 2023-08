Cincinnati: Von Max Purcell und Karolina Muchova lernen

Variables Spiel kann sich auszahlen. Wie Karolina Muchova und Max Purcell in Cincinnati eindrucksvoll bewiesen haben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.08.2023, 02:23 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Immer auf dem Weg nach vorne: Max Purcell

Nun, gut: Am Ende hat Karolina Muchova Cincinnati ebenso wenig mit dem Siegerpokal in Händen verlassen wie Max Purcell. Und zur Wahrheit gehört natürlich, dass der Australier nicht einmal besonders nah dran war. Was aber beide gezeigt haben: Dass man mit variablen und also offensivem Spiel auch (deutlich) höher einzuschätzende GegnerInnen ärgern und schlagen kann. Wobei man bei Muchova ja anführen muss: Wäre die Tschechin während der letzten Jahre nicht so oft von Verletzungen geplagt gewesen - die Karriere wäre ganz anders verlaufen. Dass Muchova im Endspiel gegen Coco Gauff nicht so in die Offensive kam wie gegen Aryna Sabalenka im Match zuvor, mag auch an der ausgezeichneten Tagesform der US-Amerikanerin gelegen haben.

Max Purcell indes hat ja schon einen Wimbledon-Sieg in seiner Vita stehen. Im vergangenen Jahr gewann er an der Church Road im Verein mit Matthew Ebden, bevor er sich zu Beginn der Saison auf das Einzel zu konzentrieren begann. Was nicht heißt, dass Purcell nicht auch noch im Paarlauf ab und zu einläuft. In Cincinnati etwa an der Seite von Andrey Rublev.

Purcell wie weiland Herbert

Das Viertelfinale beim letzten 1000er vor den US Open, das der 25-Jährige gegen Carlos Alcaraz (apropos Variation …) in drei Sätzen verlor, hat Purcell jedenfalls erstmals unter die besten 50 Spieler der ATP-Weltrangliste katapultiert. Mit Potenzial für mehr: Denn für den Rest des Jahres 2023 hat der Mann aus Sydney keine Punkte bei ATP-Turnieren mehr zu verteidigen.

Purcells Idee, aus einem erfolgreichen Doppel heraus im Einzel zu reüssieren, ist ja nicht neu. Man erinnere sich nur an Pierre-Hugues Herbert, der sich immer mal wieder von Nicolas Mahut getrennt hat, um als Single-Spieler nach oben zu kommen. Herbert schaffte es 2019 sogar bis auf Position 36 der Charts. Das ist auch Max Purcell zuzutrauen.