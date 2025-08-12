„Clutch“ ist ein Synonym für Aryna Sabalenka

In dieser Saison möchte niemand auf der WTA-Tour in ein Tiebreak mit Aryna Sabalenka. Die Weltranglisten-Erste hat 18 gewonnen. Und nur ein einziges verloren.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.08.2025, 16:53 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka durfte sich fast nach jedem Tiebreak 2025 selbst bejubeln

Vor gar nicht allzu langer Zeit galt ja die Regel, dass man gegen Novak Djokovic besser vor einem eventuellen Tiebreak einen Satz zumachen sollte. Denn wenn es zu Kurzentscheidungen kam, dann hatte der serbische Großmeister zumeist die Nase vorne. Frag nach bei Roger Federer, der im Wimbledon-Finale 2019 gleich drei Tiebreaks gegen Djokovic verlor (unter anderem den entscheidenden im fünfte Satz).

In der Saison darauf spielte Djokovic insgesamt 17 Tiebreaks, gewann davon 15 - was einer Erfolgsquote von mehr als 88 Prozent entspricht. 2022 war die Bilanz noch mal bei 19:4. Auch nicht schlecht.

Nur Alexandrova biegt Sabalenka

Aber was ist das schon gegen Aryna Sabalenka in dieser Saison? Die Weltranglisten-Erste hat 18 von 19 Tiebreaks für sich entscheiden können. Die einzige Verlustmeldung gab es in Doha zu beklagen, wo Sabalenka schon bei ihrem ersten Auftritt ein Tiebreak gegen Ekaterina Alexandrova verlor. Dummerweise im dritten Satz, was naturgemäß auch gleich das Ausscheiden bedeutete.

Aber sonst? War die Belarussin das, was die Amerikaner im Sport gerne als „Clutch“ bezeichnen. Immer, wenn es besonders wichtig wird, dann ist sie da. Gesehen zuletzt gestern im wirklich grandiosen Match gegen Emma Raducanu, wo Sabalenka den ersten und den dritten Durchgang im Tiebreak für sich entscheiden konnte.

Djokovic in Tiebreaks fast fehlerlos

Umso erstaunlicher, dass Sabalenka in Sachen Grand-Slam-Titel in der laufenden Saison noch mit leeren Händen dasteht. Im Finale der French Open gewann sie zwar den ersten Satz gegen Coco Gauff (man möchte sagen: natürlich) im Tiebreak, danach setzte sich aber die US-Amerikanerin durch.

Von den Ergebnissen ist Aryna Sabalenka also statistisch gesehen sogar dominanter als Novak Djokovic vor ein paar Jahren. Die Ansätze unterscheiden sich indes ein wenig: Denn Djokovic hat schlicht und ergreifend einfach keine Punkte mehr hergeschenkt. Sabalenka wählt da einen offensiveren Ansatz. Mit durchschlagendem Erfolg.

